اعرف 8 معلومات عن محاور لخطة تشجير القاهرة الكبرى

كتبت منال العيسوى

تشهد القاهرة الكبرى والتى تضم 3 محافظات هى القليوبية والقاهرة والجيزة، خلال الأيام المقبلة تنفيذ خطة للتشجير ضمن جهود الدولة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 وتخفيف آثار التغيرات المناخية، وتنفيذا لتوجيهات رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى حيث كلف بإصدار توجيه عام إلى المحافظين بمنع تحويل أي منطقة خضراء إلى منطقة تجارية.

خلال هذا التقرير نرصد محاور خطة التشجير للقاهرة الكبرى.

1- تشكيل لجنة تحت إشراف وزارة البيئة، للرقابة والمتابعة للقرارات المتعلقة بالتقليم أو القطع .



2-زراعة أنواع متنوعة من الأشجار المزهرة والأشجار ذات الأوراق عديمة الإزهار ، و زراعة الأشجار الخشبية ذات الجدوى الاقتصادية والأشجار الصحراوية.

3- استهداف تحسين البيئة الحضرية.



4- تسعى خطة نشجير القاهرة الكبرى الى تحسين مؤشرات جودة الحياة.

5- تعمل الخطة على زيادة نصيب الفرد من المسطحات الخضراء، من خلال الاهتمام بالمسطحات الخضراء والحدائق العامة ، وإنشاء المشاتل.

6- تسعى خطة تشجير القاهرة الكبرى الى تعزيز الصحة العامة.

7- تعمل خطة تشجير القاهرة الكبرى على تحقيق اهداف التنمية المستدامة2030.

8- خطة تشجير القاهرة الكبري ضمن حلول مواجهة التغيرات المناخية،للحد من تعرية التربة وانجرافها، وتقليل التلوث وزيادة نسبة الأكسجين، وحفظ التوازن البيئي، وامتصاص الضوضاء.

جدير بالذكر انه كلف رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى بسرعة البدء فى تنفيذ نموذج من خطة التشجير لتعميمها فى كل المحاور المستهدفة، تحت إشراف الاستشاريين.