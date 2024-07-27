اعرف مخاطر ارتفاع رطوبة الجو على صحتك.. إزاى تتغلب عليها؟

كتبت فاطمة خليل

يعلم الكثير من الأشخاص مخاطر ارتفاع درجات الحرارة على الصحة العامة، وأنها يمكن أن تؤدى إلى مشاكل صحية خطيرة مثل: ضربة الشمس وغيرها، لكن لا يعلم الكثيرون مخاطر ارتفاع مستوى الرطوبة في الجو على الصحة العامة وطرق الوقاية، بحسب موقع "تايمز ناو".

وفقًا للأطباء ربما تكون الرطوبة أكثر خطورة على صحة الإنسان من الحرارة، حيث أنه في حين تساهم الحرارة الشديدة في الإرهاق وضربة الشمس وتشنجات العضلات والحمى، فإن الرطوبة يمكن أن تقتلك.

كيف تؤثر الرطوبة على صحتك؟

عندما يكون الجو رطبًا للغاية، يصبح الهواء ممتلئاً بالهيدروجين والنيتروجين والأكسجين، وتعمل رئتيك بجهد أكبر للحصول على الأكسجين من الهواء، هذا هو السبب وراء شعور معظم الناس بالخمول والإرهاق في الرطوبة.

وفقًا للأطباء، يحاول جسمك التخلص من الحرارة الزائدة والتبريد عن طريق التعرق، وهو ما يُعرف بنظام تكييف الهواء الداخلي ومع ذلك، تصبح هذه العملية بطيئة عندما تكون مستويات الرطوبة مرتفعة.

عندما لا تتعرق بسرعة كافية، لا يتمكن جسمك من إطلاق الحرارة، وترتفع درجة حرارة الجسم الداخلية إلى مستويات غير آمنة.

تبلغ درجة الحرارة المثالية لجسم الإنسان للعمل بشكل صحيح حوالي 37، ويمكن أن تؤدي إلى آثار جانبية إذا ارتفعت أو انخفضت كثيرًا.

المخاطر الصحية للرطوبة العالية

وفقًا لدراسة أجراها المركز الطبي لجامعة بيتسبرج، فإن مستويات الرطوبة العالية تضر بجسم الإنسان حيث يشعر الهواء بأنه أكثر دفئًا من درجة الحرارة الرسمية المسجلة. لا يساهم ذلك فقط في انخفاض الطاقة والخمول، بل يمكن أن يسبب أيضًا ارتفاع الحرارة - ارتفاع درجة الحرارة نتيجة لعدم قدرة جسمك على إخراج الحرارة بشكل فعال ويمكن أن يؤثر سلبًا على صحتك.

تتضمن بعض المخاطر الصحية الناتجة عن الإفراط في التعرض للرطوبة ما يلي:

الجفاف الشديد

التعب والإرهاق

تشنجات العضلات

الربو

حساسية الجلد

الصداع

النعاس

تقلبات المزاج

الأرق

الغثيان والقيء

الإرهاق الحراري

الإغماء

الوفاة

طرق لمكافحة آثار الرطوبة العالية

يقول الأطباء أنه حتى لو لم تكن درجة الحرارة مرتفعة للغاية - فإن الرطوبة الشديدة تشكل خطرًا أكبر على بعض الأشخاص مثل كبار السن والأطفال وأولئك الذين يعملون إما في الهواء الطلق أو يتعرضون للحرارة الشديدة بسبب بيئة عملهم أو الترفيه أو السكن لذا، لحماية نفسك من الآثار المترتبة على الرطوبة، يجب عليك:

محاولة البقاء في المنزل.

شرب الكثير من الماء لترطيب جسمك.

الحد من أو تقليل وتيرة النشاط في الهواء الطلق.

الاستحمام بماء بارد.

قال الأطباء أيضًا أن الحالات الصحية الأساسية يمكن أن تخلق أيضًا اختلالًا في درجة حرارة جسمك وبالتالي، تحتاج إلى إيلاء المزيد من الاهتمام لجسمك. يمكن أن تتداخل أدوية القلق والاكتئاب مع تنظيم درجة حرارة الجسم، كما يمكن أن يؤثر مرض السكري على كيفية إدارة الجسم للحرارة أيضًا.

