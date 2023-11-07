إيديك ورجلك بيترعشوا.. فتش عن الأسباب أبرزها الإجهاد والكافيين

كتبت مروة محمود الياس

رعشة الأطراف مشكلة يعانى منها البعض ويجهل سببها، ووفقا لتقرير نشره موقع health line الطبي فإن الرعشة التي تصيب الأطراف تكون ناتجة عن تشنج العضلات، وورائها الكثير والكثير من الأسباب والعوامل التي يجب أن تكتشفها تدريجيا برصد الأعراض والمتابعة لدى طبيب مختص.

وفقًا للتقرير فإن الرعشة في الأطراف أو التشنجات العضلية، قد تحدث لفترة وتختفى لفترة أخرى وهذه هي طبيعتها، فضلا عن الأسباب العامة التي قد تتسبب في الإصابة بهذه الحالة عديد من العوامل الغير صحية والممارسات الخاطئة التي يقوم بها الإنسان منها ، تناول الكثير من المشرولات الغنية بالكافيين، فضلا عن التعرض لاصابات سابقة أثرت على طبيعة الأعصاب وقوتها، كذلك الانخفاضات الملحوظة في سكر الدم فجأة والتي تستلزم المتابعة لدى الطبيب المختص.

وتابع التقرير موضحا أن الإصابة بالضغط أيضا من المشكلات المسببة لرعشة الأطراف، إضافة ألى أمراض الشيخوخة والسكتات الدماغية، وهناك أسباب قد تتعلق أيضا بالتعب العام والاجهاد العضلى الذى يتعرض له بعض المرضى، بعض الأدوية التي تعالج الكثير من الأمراض قد يكون لها عرض جانبي يتسبب في رعشة الأطراف، إضافة لأى فرط نشاط الغدة الدرقية، أو الصابة بمرض الرعاش، كل هذه الأسباب وأكثر قد تكون تعانى من إحداها، لذا عليك العرض على الطبيب المختص في مجال الأعصاب مع ملاحظتك للرعشة وأعراضها وتوقيتات مباغتتها لك، كما يجب الاهتمام بعلاج الحالة.