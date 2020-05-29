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اطمن على نفسك.. ما هى درجة حرارة الجسم الطبيعية؟

الجمعة، 29 مايو 2020 04:00 م
اطمن على نفسك.. ما هى درجة حرارة الجسم الطبيعية؟ درجة حرارة الجسم الطبيعية
كتبت فاطمة خليل

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تتولد الحرارة بجسمك نتيجة العوامل الحيوية التي تقوم بها مثل: التنفس والطعام والهضم وغيرها علاوة على البيئة الخارجية، وعندما يطلق جسمك حرارة أكثر أو أقل بكثير من المعتاد، فهو يحاول إخبارك بوجود مشكلة ومن خلال "اطمن على نفسك" نتعرف درجة حرارة الجسم الطبيعية، وفقاً لما ذكره موقع "webmd".

المعدل الطبيعي لحرارة الجسم
 

ليست درجة حرارة الجسم "الطبيعية" واحدة للجميع، حيث يمكن أن تكون درجتك مختلفة تمامًا عن درجة شخص آخر.

وحدد طبيب ألماني في القرن التاسع عشر المعيار عند 98.6 فهرنهايت أو 37 درجة مئوية، لكن دراسات أحدث تقول أن المعدل الطبيعي للحرارة لمعظم الناس أقرب إلى 98.2 فهرنهايت أو   36.78.

بالنسبة للبالغين، يمكن أن تكون درجة حرارة الجسم في أي مكان من 36.11 درجة إلى 37.22 ولدى الأطفال درجة الحرارة الطبيعية : من 36.61 إلى 38 درجة.

لا تظل درجة حرارتك كما هي طوال اليوم، وستختلف أيضًا طوال حياتك تتضمن بعض الأشياء التي تتسبب في تغير درجة حرارتك خلال النهار ما يلي:

-ما مدى نشاطك

-ما هو الوقت من اليوم

-عمرك

-جنسك

-ما أكلته أو شربه.

- دورتك الشهرية

تتغير قراءة درجة حرارتك بناءً على مكان قياسها على جسمك، يمكن أن تكون قراءات تحت الإبط أقل مما تجده من فمك وعادة ما تكون درجات حرارة المستقيم أعلى من قراءات الفم.

الحمى 

وارتفاع درجة حرارة الجسم عن المعدل الطبيعي يسمى الحمى، وكذلك انخفاض درجة حرارة الجسم عن المعدل الطبيعي للجسم قد يمثل علامة خطر.

والحمى علامة على أن جسمك يفعل ما يجب عليه لمحاربة أي فيروسات أو بكتيريا تهاجمه، ومع ذلك ، إذا كانت درجة حرارتك 37.94  أو إذا كنت تعاني من الحمى لأكثر من 3 أيام ، فاتصل بطبيبك.

 اتصل أيضًا بطبيبك إذا كان لديك حمى مع أعراض مثل تورم الحلق الشديد أو القيء أو الصداع أو ألم الصدر أو تصلب الرقبة أو الطفح الجلدي.

انخفاض حرارة الجسم
 

إذا فقد جسمك الكثير من الحرارة، فقد يكون الأمر خطيرًا جدًا، أو حتى مميتًا، قد تفكر في انخفاض حرارة الجسم على أنه شيء يحدث فقط عندما تتعرض لطقس شديد البرودة لفترة طويلة ولكنه يحدث في الداخل أيضًا.

انخفاض حرارة الجسم هو مصدر قلق خاص لحديثي الولادة وكبار السن.

قد لا يجيد الأطفال تنظيم درجة حرارتهم، يمكنهم فقدان الحرارة بسرعة. من المهم الحفاظ على تدفئتهم، و

يمكن أن يكافح كبار السن أيضًا للحفاظ على درجة حرارة أجسامهم في نطاق طبيعي إذا كانوا في مكان ما به تكييف هواء شديد أو لا توجد حرارة كافية.

بالنسبة لكبار السن والأطفال الصغار، يمكن أن تكون درجة حرارة الجسم المنخفضة علامة على أنهم مرضى.

 


درجة حرارة الجسم الطبيعية

اسباب الحمى

اسباب ارتفاع حرارة الجسم

درجة حرارة الجسم

اسباب انخفاض حرارة الجسم

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