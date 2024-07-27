اعتماد نتائج بكالوريوس الصيدلة جامعة القناة والطالبات يتصدرن قائمة الأوائل

الإسماعيلية -صبرى غانم

وجه الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، التهنئة لخريجي كلية الصيدلة، مؤكداً أن النجاح والتميز يمثلان أهم ثمرة جهودهم، لافتاً إلى أنهم اليوم يقفون على عتبة مرحلة جديدة في مسيرتهم العلمية والمهنية.

وأشار إلى أن كلية الصيدلة في جامعة قناة السويس تُعد من الصروح الأكاديمية التي تتيح للطلاب الحصول على تعليم شامل ومتقدم في علوم الصيدلة، مما يفتح أمامهم أبواباً واسعة للعمل في مختلف القطاعات، سواء في القطاع الصحي، أو شركات الأدوية، والبحث العلمي، بالإضافة إلى العديد من الفرص في إدارة الصيدليات والرقابة الدوائية.

كما طالب رئيس الجامعة خريجي كلية الصيدلة بالاستمرار في تطوير مهاراتهم والتعلم المستمر، لمواكبة التطور التكنولوجي السريع، متمنياً لهم التوفيق في كل مساعيهم المستقبلية.

ومن جانبه، أشار الدكتور محمد عبد النعيم، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، إلى أن النسبة العامة للنجاح في برنامج بكالوريوس الصيدلة (فارم دي) بلغت 96.9%، بينما جاءت نسبة النجاح في برنامج بكالوريوس الصيدلة (فارم دي - صيدلة إكلينيكية) 95.9%، فيما بلغت نسبة النجاح في برنامج بكالوريوس الصيدلة (نظام فصلي) 86.21%.

كما أعلنت الدكتورة دينا أبو المعاطي، عميد كلية الصيدلة، أسماء الطلاب من المركز الأول حتى المركز الخامس والتي جاءت كالتالي:

المركز الأول آلاء أحمد أحمد إسماعيل، برنامج فارم دي (صيدلة إكلينيكية)، المركز الثاني مودة إبراهيم حسين محمد، برنامج فارم دي، وبالمركز الثالث جاءت كنوز محمد عبد الحي، برنامج فارم دي ، بالمركز الرابع رنا أميه عفيفي إسماعيل، برنامج فارم دي بينما حصلت على المركز الخامس رضوى طه محمد، برنامج فارم دي.

كما أعلن الدكتور شديد جاد، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، أسماء الطلاب من المركز السادس إلى العاشر والتي جاءت كالتالي:



بالمركز السادس ندى مجدي عبده، برنامج فارم دي (صيدلة إكلينيكية)، بالمركز السابع رزان عمرو علي، برنامج فارم دي، بالمركز الثامن رانيا رجب علي، برنامج فارم دي، بالمركز التاسع روان محمد علي أحمد، برنامج فارم دي (صيدلة إكلينيكية) ، بالمركز العاشر جهاد حسن محمد، برنامج فارم دي.



