إحالة أوراق المتهم بقتل شاب بالبحيرة لخلافات مالية إلى مفتى الجمهورية

البحيرة -ناصر جودة

قررت محكمة جنايات دمنهور برئاسة المستشار أسامة عاكف، وعضوية المستشار عصام فايد والمستشار أسامة دبوس، بإحالة أوراق المتهم إسلام.ص.ال، إلي مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه.

وحددت هيئة المحكمة جلسة 22 أغسطس 2024 للنطق بالحكم في القضية.

وترجع أحداث الواقعة إلي شهر أغسطس 2023، عندما تلقت الأجهزة الأمنية ، بلاغا بتغيب شاب يدعي رامي.ع.ي،27 عاما، مقيم مركز الرحمانية أثناء ذهابه إلي مركز إيتاي البارود، لأحد أصدقائه بقرية موردة اشليمه التابعة لذات المركز.

وعلى الفور تم تشكيل فريق من إدارة البحث الجنائي بالمديرية، بالاشتراك مع ضباط مباحث قسم شرطة إيتاي البارود، وتبين إلى أن وراء ارتكاب الجريمة إسلام.ص.ال، والذي قام بالاعتداء علي المجنى عليه لوجود خلافات مالية بينهما، حيث انهي حياته ثم قام بدفن جثمانه في أرض زراعية .