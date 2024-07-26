اليوم السابع
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وزير النقل الفرنسى: تعطل القطارات لنهاية الأسبوع وإلغاء عدد كبير من الرحلات

الجمعة، 26 يوليو 2024 11:47 ص
وزير النقل الفرنسى: تعطل القطارات لنهاية الأسبوع وإلغاء عدد كبير من الرحلات شبكة سكك حديد فرنسا
إيمان حنا

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قال وزير النقل الفرنسي كليمان بون، إن الأعمال الخبيثة المنسقة التى استهدفت خطوط قطارات سريعة ستؤدي لتعطيل الحركة حتى نهاية الأسبوع، وسنضطر إلى إلغاء عدد كبير من الرحلات"، مضيفاً "سنعيد تشغيل خط القطارات العادي"

وقالت شركة السكك الحديدية الفرنسية "إس إن سي إف"، أن توقف حركة المرور على خطوط القطار السريع يؤثر على 800 ألف مسافر.

وكانت الشركة قد أعلنت عن تعرضها لـ"هجوم ضخم واسع النطاق يهدف إلى شل شبكتها للقطارات السريعة التي تشهد بلبلة كبيرة"، واعتبرت الحكومة الفرنسية الهجوم على شبكة القطارات "عملا إجراميا".

وأوضحت الشركة، في بيان اليوم الجمعة، أننا "سنحول مسار بعض القطارات إلى الخط التقليدي لكننا سنضطر إلى إلغاء عدد كبير من المسارات"، مشيرة إلى أن "هذا الوضع قد يستمر طوال عطلة نهاية الأسبوع على أقل تقدير إلى حين يتسنى لنا إجراء الإصلاحات". ودعت الشركة الركاب إلى تأجيل رحلاتهم والابتعاد عن محطات القطارات.

 







فرنسا

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