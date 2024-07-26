اليوم السابع
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وزير الداخلية الفرنسى: نأمل اعتقال مخربى خطوط القطار فى أقرب وقت

الجمعة، 26 يوليو 2024 05:24 م
وزير الداخلية الفرنسى: نأمل اعتقال مخربى خطوط القطار فى أقرب وقت فرنسا
كتب محمد شرقاوى

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أفادت قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها من وزير الداخلية الفرنسي قال إننا نأمل اعتقال مخربي خطوط القطار في أقرب وقت.

أعلنت السكك الحديدية الفرنسية توقيف قطارين يقلان رياضيين بسبب الأعمال التخريبية، وفق ما أفادت قناة القاهرة الإخبارية.

وأكد كليمان بون وزير النقل الفرنسي، أن الهجوم على خطوط القطار السريع حدث عند الرابعة صباحا ومحطة قطار مون بارناس بباريس هي الأكثر تضررا بالأعمال التخريبية، مشددا على أن الهجوم على القطار السريع عمل إجرامي مشين، والأدلة تشير إلى أن الهجمات على القطار السريع متعمدة.







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قطار باريس

القاهرة الاخبارية

خطوط القطار




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