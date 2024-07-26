ميناء دمياط يستقبل 7 سفن على متنها 30135 طنا من البضائع العامة

كتب سيد الخلفاوى

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً اعلاميا جاء فيه ان الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 7 سفن بينما غادر عدد 7 سفن، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 38 سفينة .

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 35527 طنا تشمل: 3300 طن يوريا و1860 طن رمل صب و5771 طن رمل معبأ و2400 طن سلاج و3460 طن كلينكر و1100 طن ملح و17636 طن بضائع متنوعة .

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 30135 طنا تشمل: 3588 طن خردة و15513 طن قمح و634 طن خشب زان و2000 طن كسب فول صويا و8400 طن فول صويا .

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 1401 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 453 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2370 حاوية مكافئة .

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 34771 طنًا ... بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 163531 طنًا ، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 3732 حركة .