مياه الأقصر تعلن دخول محطة رفع صرف صحى نجع الترعة الخدمة.. صور

الأقصر - أحمد مرعى

صرح اللواء مهندس أحمد محمد رمضان رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر، أنه تم بدء التشغيل الفعلى لمحطة رفع صرف صحى نجع الترعة الشرقى، ويقدر طاقة المشروع ب 8000م3 يوم حيث يخدم 15000 نسمة بمناطق القباحى ونجع الترعه.

ويعد من المشاريع القوميه الرئيسية حيث سينهى معاناة المواطنين من مشكلة الصرف الصحى خلال سنوات مضت، وهو ضمن المشروعات التى نفذتها الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى متمثلة فى الجهاز التنفيذى لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر.

وكان قد عقد اللواء مهندس أحمد محمد رمضان رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر، اجتماعاً بكافة إدارات وقطاعات الشركة، حيث أوصى الاجتماع بضرورة تنفيذ توجيهات القيادة السياسية للحكومة الجديدة، والتى شملت الكثير من التوجيهات التي تخص المواطنين والعاملين بالشركة.

وأكد رئيس شركة مياه الأقصر، خلال اللقاء، أنه شملت توجيهات الحكومة الاهتمام بالعنصر البشري والتنمية البشرية والتدريب والتعليم وبناء قدرات العاملين في جميع القطاعات، والعمل على تمكين وخلق كوادر قيادية شابة وتوليهم مسئوليات وملفات محددة، وتحقيق أقصى درجات التعاون والتنسيق بين جميع الجهات، وذلك في إطار من الحرص على المصلحة العامة والترشيد والنزاهة والشفافية والتواصل الفعال مع المواطنين، وتشجيع توطين التكنولوجيات الحديثة وصناعة المهمات الكهروميكانيكية.



تشغيل محطة رفع صرف صحى نجع الترعة (1)



تشغيل محطة رفع صرف صحى نجع الترعة (2)



تشغيل محطة رفع صرف صحى نجع الترعة (3)