قطع مياه الشرب غدا عن مناطق المجمع الصناعى وحى السلام بأسوان

أسوان- صلاح المسن

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسوان، عن القيام بتنفيذ أعمال إحلال وتجديد خط مياه الشرب بقطر 630 مللى بمنطقة الشلال، الأمر الذى سيترتب عليه قطع المياه عن مناطق "المجمع الصناعى وحى السلام"، فضلاً عن ضعف المياه بمناطق عزب كيما ، وذلك إعتباراً من الساعة الثانية من ظهر غداً الجمعة الموافق 26 /7/2024 ، وحتى الساعة الثانية من صباح اليوم التالى السبت الموافق 27 /7/2024.

وتنفيذاً لتوجيهات اللواء الدكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان لرئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى سيتم إتخاذ إجراءات مسبقة لتخفيف المعاناة عن المواطنين أثناء فترة إنقطاعها وهى ملئ خزان المنطقة الصناعية بالعلاقى بسعة 5 ألاف م3 للإستفادة منه أثناء فترة إنقطاع المياه ، بالإضافة إلى إرسال فناطيس وسيارات المياه النقية لتوزيعها على المواطنين والورش بالمصانع.

وأهابت شركة المياه بالمواطنين والجهات الخدمية المعنية والقاطنين بالمناطق المذكورة بتدبير احتياجاتهم من مياه الشرب قبل الفترة المحددة، والاتصال بالخط الساخن 125 فى حالة طلب سيارات مياه الشرب بالمجان.