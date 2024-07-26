مهرجان نبتة للأطفال.. أهمية الرسم والتلوين في تدريب الطفل على التركيز

كتبت إيناس البنا

يحرص مهرجان "نبتة" تحت مظلة مهرجان العلمين الجديدة على تقديم أنشطة وفعاليات تخص الطفل خلال المهرجان، حيث يهدف هذا المهرجان لتنمية مواهب الأطفال من بينها الأنشطة الترفيهية مثل الرسم والتلوين وغيرها من الأنشطة التي تنمى عقل الطفل.



يعد التلوين والرسم من أقدم الأنشطة وأبسطها التي نقوم بها، لكنهما مفيدان للغاية أيضًا، يساعد التلوين والرسم الأطفال على تحسين المهارات الحركية الدقيقة، كما يعملان على تدريب الدماغ على التركيز.



بالنسبة لأولئك الذين يبحثون عن طرق ممتعة وذكية لدمج المكونات التعليمية، فإن التلوين والرسم يناسبان كليهما، وفقا لموقع " parents"، مع تقديم التلوين والرسم ، يغذي الأطفال ابداعهم، وفي كلتا الحالتين، يمكن تقديم التعلم وفقًا لعمر الطفل وقدراته.

فوائد الرسم للأطفال

1. تعزيز المهارات الحركية الدقيقة

تزويد الأطفال بمجموعة متنوعة من الأدوات والمواد في الرسم للتعبير الفني يساعدهم على تحسين مهاراتهم الحركية الدقيقة، وقوة الأصابع، وهي كلها مهارات تقدمية تمكنهم من القدرة على الكتابة.

2. التطور المعرفي

في حين يسمح الفن للطفل بأن يكون مبدعًا وخياليًا، فإن أدمغتهم الصغيرة تبدأ أيضًا في فهم الأنواع المختلفة من الألوان، وما يحدث عندما يخلطون ألوانًا مختلفة معًا، والقدرة على الرسم وتحديد الأنماط، وفهم السبب والتأثير والقدرة على تطوير مهارات التفكير النقدي أثناء تخطيطهم لصورهم بعد إعطائهم التعليمات.

3. مهارات الرياضيات

لا تبدأ الرياضيات من مرحلة التحضير فحسب؛ بل تبدأ في وقت مبكر جدًا، ويسمح التعبير الفني للطفل بالبدء في تطوير معرفة التعرف على الأشكال والأحجام التي يرسمها والقدرة على العد والمقارنة.

4. التواصل والتعبير عن الذات

اقضِ بعض الوقت في مناقشة صور الطفل الذى رسمها لتطوير مهاراتهم اللغوية، وهذا يمكّن الأطفال من التعبير عن أفكارهم شفهيًا بشكل فردي أو في بيئة جماعية، يتم تعلم التعبير عن الذات ويمكن تطويره تدريجيًا بالممارسة.

قدم لطفلك قطعة ورق فارغة وأدوات ومواد ودع خياله ينطلق وشاهد بنفسك المهارات التنموية العديدة التي يتعلمها طفلك أثناء الرسم أو تلوين صورته.

