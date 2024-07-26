محافظ المنيا: لم نتلق أى شكاوى من المواطنين والحملات مستمرة على المواقف

المنيا - حسن عبد الغفار

أكد اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، عدم تلقى أى شكاوى أو بلاغات من المواطنين بشأن تعريفة الركوب الجديدة ، أو اسعار المواد البترولية ومدى توافرها فى محطات تزويد الوقود .

وواصل المحافظ متابعاته مع رؤساء الوحدات المحلية بمراكز المحافظة التسعة ، للاطلاع على الحالة العامة داخل كل مركز ومراقبة انتظام عمل مواقف السيارات وحركة خطوط السير وتوافر المواد البترولية والاطمئنان على الالتزام بالاسعار الجديدة ، وذلك في ضوء قرار لجنة التسعير التلقائي بتحريك أسعار المواد البترولية واعتماد التعريفة الجديدة لركوب سيارات الأجرة على الخطوط داخل المحافظة وخارجها.

وجه اللواء كدوانى وكلاء الوزارات المعنية و رؤساء الوحدات المحلية باستمرار الحملات الرقابية على الأسواق والمواقف ومحطات الوقود مشددا على متابعة الرقابة على المخابز والتأكد من وزن رغيف الخبز وجودته وانتاجه طبقا للمواصفات ، وعدم السماح باى شكل من اشكال التلاعب بالاسعار وفرض زيادات غير قانونية على المواطنين .



من جانبها، قامت الجهات المعنية والوحدات المحلية بالمرور على المواقف لمتابعة إجراءات وضع الملصقات بالتعريفة الجديدة وخط السير على سيارات الأجرة، بالإضافة إلى وضع لافتات إرشادية داخل المواقف لتعريف المواطنين بالتعريفة الجديدة .

وتعلن محافظة المنيا عن استقبال شكاوى المواطنين بخصوص أي مخالفات لتعريفة الركوب الجديدة على الأرقام 0862342200 و0862320001، ومن خلال تطبيق الواتس آب على الرقم 01100585052.

