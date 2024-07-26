اليوم السابع
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الجمعة، 26 يوليو 2024 12:57 ص
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محافظ المنيا: لم نتلق أى شكاوى من المواطنين والحملات مستمرة على المواقف

الجمعة، 26 يوليو 2024 12:43 ص
محافظ المنيا: لم نتلق أى شكاوى من المواطنين والحملات مستمرة على المواقف جانب من الاجتماع
المنيا - حسن عبد الغفار

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أكد اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، عدم تلقى أى شكاوى أو بلاغات من المواطنين بشأن تعريفة الركوب الجديدة ، أو اسعار المواد البترولية ومدى توافرها فى محطات  تزويد الوقود . 

وواصل المحافظ متابعاته مع رؤساء الوحدات المحلية بمراكز المحافظة التسعة ، للاطلاع على الحالة العامة داخل كل مركز ومراقبة انتظام عمل مواقف السيارات وحركة خطوط السير وتوافر المواد البترولية والاطمئنان على الالتزام بالاسعار  الجديدة ، وذلك في ضوء قرار لجنة التسعير التلقائي بتحريك أسعار المواد البترولية واعتماد التعريفة الجديدة لركوب سيارات الأجرة على الخطوط داخل المحافظة وخارجها.
وجه اللواء كدوانى وكلاء الوزارات المعنية و رؤساء الوحدات المحلية باستمرار الحملات الرقابية على الأسواق والمواقف ومحطات الوقود مشددا على متابعة الرقابة على المخابز والتأكد من وزن رغيف الخبز وجودته وانتاجه طبقا للمواصفات ، وعدم السماح باى شكل من اشكال التلاعب بالاسعار  وفرض زيادات غير قانونية على المواطنين .

من جانبها، قامت الجهات المعنية والوحدات المحلية بالمرور على المواقف لمتابعة إجراءات وضع الملصقات بالتعريفة الجديدة وخط السير على سيارات الأجرة، بالإضافة إلى وضع لافتات إرشادية داخل المواقف لتعريف المواطنين بالتعريفة الجديدة . 

وتعلن محافظة المنيا عن استقبال شكاوى المواطنين بخصوص أي مخالفات لتعريفة الركوب الجديدة على الأرقام 0862342200 و0862320001، ومن خلال تطبيق الواتس آب على الرقم 01100585052.
 







تعريفة الركوب

الوحدان المحلية

مركز السيطرة

محافظة المنيا

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