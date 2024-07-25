اليوم السابع
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الخميس، 25 يوليو 2024 05:18 م
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محافظ المنيا يتابع الحملات الرقابية على المواقف للتأكد من الالتزام بالتعريفة الجديدة

الخميس، 25 يوليو 2024 05:00 م
محافظ المنيا يتابع الحملات الرقابية على المواقف للتأكد من الالتزام بالتعريفة الجديدة جانب من الحملات
المنيا - حسن عبد الغفار

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فى إطار المتابعة المستمرة لمواقف سيارات الأجرة عقب تحديد تعريفة الركوب الجديدة، كلف اللواء عماد كدوانى محافظ المنيا رؤساء المراكز بمتابعة مواقف سيارات السرفيس وتكثيف الحملات الرقابية على المواقف بكافة مراكز ومدن المحافظة ومتابعة التزام السائقين بتعريفة الركوب الجديدة وعدم مخالفة خطوط السير و عدم استغلال المواطنين، مؤكداً أن المواطن شريك فى الرقابة وأن الاستغلال مرفوض.

 

وشدد المحافظ على ضرورة التأكد من وضع الملصق الخاص بسيارات السرفيس والنقل الجماعي والمتضمن خط السير والأجرة المقررة وفقًا للزيادات الجديدة لعدم قيام قائدى السيارات بزيادة تعريفة الركوب بصورة منفردة أو تقسيم خطوط السير واستغلال الركاب.

 

ووجه المحافظ كافة الأجهزة المعنية، بتكثيف الرقابة والمتابعة على محطات الوقود للتأكد من وصول الحصص كاملة واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين إلى جانب تكثيف الحملات التموينية على المخابز البلدية.

 

هذا ويتابع محافظ المنيا من داخل مركز السيطرة والشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة حالة مواقف السيارات ومحطات الوقود بمختلف مراكز ومدن المحافظة وذلك على مدار الساعة للاطمئنان على التزام السائقين بالتعريفة الجديدة.

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