تعليق قديم لـ"فانس" عن عدم إنجاب هاريس يثير انتقادات.. وطليقة زوجها تدعمها

كتبت ريم عبد الحميد

أثار مقطع فيديو قديم للمرشح الجمهورى لمنصب نائب الرئيس السيناتور جيه دى فانس حالة من الغضب، حيث ظهر فيه ساخرا من عدم إنجاب كامالا هاريس، نائبة الرئيس الأمريكى، لأى أطفال.

وبحسب ما ذكر موقع أكسيوس، فإن تعليق فانس الذى يعود إلى عام 2021، انتقد فيه ما أسماه "السيدات القطط اللاتى لم ينجبن أطفالا" من اليسار، وذكر هاريس بالاسم ضمن القائمة.

ودافعت كريستين إيمهوف، الزوجة السابقة لدوج إيماهوف، زوج هاريس الحالى، عن المرشحة الديمقراطية والهجمات ضدها ووصفتها بأنها لا أساس لها، وتحدثت عن دور هاريس فى الرعاية المشتركة لابنيها من دوج ايمهوف. وكانت هاريس قد أصبحت زوجة أب فى 2014 لابنى زوجها، كول وإيلا، اللذين يلقبونها بـ "مومالا".

وقالت كريتسين إيمهوف عن هاريس "إنها محبة، وحنونة، وحامية بشدة، ودائمة الحضور. أنا أحب عائلتنا المختلطة وأنا ممتنة لوجودها فيها". وشاركت إيلا إيمهوف بيان والدتها على إنستجرام، وكتبت، "أنا أحب والديّ الثلاثة".

وأعربت نجمة هوليود جنيفر أنيستون عن صدمتها وغضبها من تعليق فانس، وقالت: لا أستطيع أن أصدق حقا أن هذا يأتى من نائب رئيس محتمل للولايات المتحدة. وأضافت: سيد فانس، أصلى لكى تكون ابنتك محظوظة بما يكفى لأن تنجب طفلا يوما ما.

وانضمت ميجان ماكين، ابنة السيناتور الجمهورى الراحل جون ماكين، إلى الانتقادات، وقالت إن سقطة فانس أحدثت هزة لدى الكثير من أصدقائها بسبب وقحاتها للنساء وعدم مراعاتها للمشاعر.

وأشار موقع أكسيوس إلى أن 64% من النساء الشابات اللاتى تم استطلاع آرائهن فى قبل "بيو"، وليس لديهن أطفال، قلن إنه من المحتمل أن ينجبن فى المستقبل لأنهن لا يردن أطفالا. وتسجل الولايات المتحدة معدلات إنجاب منخفضة بشكل قياسى.