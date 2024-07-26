شاهد فرنسا عقب الأعمال التخريبية وشل شبكة القطارات قبيل أولمبياد باريس.. فيديو

فاطمة شوقى

تحبس الحكومة الفرنسية وقوات الأمن أنفاسها قبل ساعات من بدء افتتاح الألعاب الأولمبية في باريس، وتم نشر العديد من تسجلات الفيديو التي تعكس الوضع التي تعيشه فرنسا بعد الأعمال التخريبية التي أدت إلى توقف وشل شبكة القطارات الوطنية الفرنسية SNCF ، في الوقت الحالي قبل ساعات من انطلاق حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية.



و نددت شركة السكك الحديدية الوطنية الفرنسية (SNCF) صباح اليوم الجمعة بـ "الهجوم " الذي يهدف إلى "شل " شبكة القطارات فائقة السرعة (TGV). وأوضح رئيس شركة SNCF، جان بيير فاراندو، أن الحادث الذي سيتسبب في اضطراب طوال عطلة نهاية الأسبوع، يؤثر على 800 ألف مسافر، كما أن الحرائق أثرت بالفعل على 500 كابل كهربائى.



في اليوم الذي سيقام فيه حفل الافتتاح للمرة الأولى بعيداً عن الملعب، ومع انتظار آلاف الزوار ليشهدوا الروعة على ضفاف نهر السين، تقف حكومة فرنسا في حالة تأهب قصوى لمكافحة الإرهاب، وجدت نفسها تواجه بالفعل المشاكل الأولى.



وقالت الشركة الوطنية للسكك الحديدية الوطنية: "تم إشعال الحرائق عمدا لإلحاق الضرر بمنشآتنا"، ومن المتوقع أن تتأثر حركة المرور بشدة على الأقل حتى نهاية عطلة نهاية الأسبوع.



كما حث جميع المسافرين على تأجيل رحلاتهم، وأشار إلى أن الإصلاحات جارية، لكن حركة المرور ستتأثر بشدة على الأقل حتى نهاية عطلة نهاية الأسبوع. وتمت إعادة القطارات إلى نقاط انطلاقها.



وتسببت أعمال التخريب في اندلاع ثلاثة حرائق بالقرب من القضبان، على خطوط المحيط الأطلسي والشمال والشرق، مما أثر بشكل خطير على حركة السكك الحديدية وأدى إلى تأخيرات كبيرة، ، أعلنت شركة السكك الحديدية SNCF نفسها ضحية "هجوم واسع النطاق لشل شبكة TGV" ودعت المسافرين إلى "تأجيل رحلتهم وعدم الذهاب إلى المحطة"، مع استبدال تذكرتهم أو استردادها مجانًا.

