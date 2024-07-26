تعريفة ركوب أتوبيسات النقل العام والجماعى بالقاهرة الكبرى.. إنفوجراف

تعريفة الركوب لخطوط هيئة النقل العام بالقاهرة الكبرى:

الأتوبيسات العادية 8 جنيهات

الأتوبيسات المكيفة 15 جنيها

تعريفة الركوب لخطوط شركات النقل الجماعى العاملة فى القاهرة:

مينى باص عادى 10 جنيهات

مينى باص مكيف 12 جنيها

أتوبيس مكيف 20 جنيها



اسعار تذاكر النقل العام بالقاهرة

وعدلت محافظة القاهرة تعريفة ركوب السرفيس والنقل العام والأقاليم والتاكسى الأبيض، وذلك فى ضوء صدور قرار لجنة تسعير المنتجات البترولية تعديل سعر البنزين والسولار تماشيًا مع الأسعار العالمية.

وأكد إبراهيم صابر محافظ القاهرة، أنه تم وضع تعريفة الركوب الجديدة لتراعي مصلحة المواطن والسائق، وروعى فيها مسافة كل خط سير، وعدد الرحلات تحقيقًا للعدالة، كما تم التنسيق مع المحافظات المجاورة التى ترتبط مع المحافظة بخطوط سير لضمان توحيد التعريفة فى الجانبين لمنع استغلال المواطنين.

وأشار محافظ القاهرة، إلى أنه تم تعديل تعريفة الركوب بمواقف السرفيس والأقاليم بما يحقق التوازن بين المواطن والسائق.

وأكد محافظ القاهرة أنه تم نشر البنرات والملصقات التي تتضمن الأسعار الجديدة للتعريفة على مداخل جميع المواقف بصورة واضحة أمام المواطنين.

وشدد د. إبراهيم صابر محافظ القاهرة على رؤساء الأحياء بالتنسيق مع إدارتى السرفيس والمواقف والإدارة العامة للمرور لتكثيف الحملات الرقابية لمتابعة إلتزام جميع السائقين بالتعريفة الجديدة ، والتأكد من وضع الملصق الخاص بالأسعار الجديدة الخاصة بسيارات السرفيس والنقل الجماعي والمتضمن خط السير والأجرة المقررة على الزجاج الأمامى والخلفى وفقاً للزيادات ، والتعامل مع أي مخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية.

كما شدد محافظ القاهرة على مديرية التموين بتكثيف حملات الرقابة على محطات الوقود للتصدي لأي محاولة لاحتكار المواد البترولية أو استغلال المواطنين بأي صورة.

وأعلن محافظ القاهرة أن مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارىء والسلامة العامة بمحافظة القاهرة، وغرفة العمليات المركزية بالمحافظة تقومان بالمتابعة المستمرة على مدار اليوم كما تم تخصيص رقمى الخط الساخن 114 و 15496 لتلقي شكاوى المواطنين لاتخاذ الإجراءات اللازمة.