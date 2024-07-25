ننشر تعريفة الركوب الجديدة لسيارات الأجرة بالخطوط الداخلية والخارجية بالقليوبية

القليوبية إبراهيم سالم

أصدر اليوم المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، قرار رقم 720 لسنة 2024 الخاص بتعديل التعريفة الجديدة والمقررة لركوب سيارات الأجرة والسرفيس بدائرة المحافظة، وذلك على إثر زيادة أسعار البنزين والسولار الذى أقره وزير البترول والثروة المعدنية.

وأفاد محافظ القليوبية، أن القرار الصادر نص على إلزام السائقين وأصحاب المركبات والسيارات بالتعريفة الجديدة مع تكليف مديري إدارة المرور ومدير مباحث المرور ومدير المواقف بتكثيف الحملات على سيارات ومركبات نقل الركاب بمختلف مواقف المحافظة وبالميادين المختلفة لمتابعة إلتزام السائقين بالتعريفة الجديدة وعدم مخالفة خطوط السير وعدم استغلال المواطنين، على أن يتم وضع ستيكر بقيمة التعريفة الجديدة على زجاج السيارة الأمامي والخلفي بالإضافة إلى عمل بانرات ولوحات إرشادية بالتعريفة الجديدة وأرقام الشكاوى ويتم وضعها بجميع مواقف نقل الركاب بالمحافظة بالإضافة إلى تكليف رؤساء المراكز والأحياء بالاشتراك مع التموين لمتابعة محطات الوقود وتكثيف الرقابة عليها للتأكد من وصول الحصص كاملة وعدم الاتجار بها في السوق السوداء مع اتخاذ إجراءات وعقوبات رادعة على المخالفين.

وأضاف المحافظ، أن غرفة العمليات المركزية بالمحافظة سوف تتلقى على مدار 24 ساعة أي شكاوي للمواطنين لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضدها، وذلك عبر الخط الساخن 114 او عبر تليفونات شكاوى المحافظة 01119992624 (واتس آب) والرقم الارضي 0133212461 مؤكدا على إستمرار تكثيف تلك الحملات بشكل دائم ومنتظم للحد من تلك الممارسات غير القانونية.



تعديل التعريفة الجديدة لركوب سيارات الأجرة والسرفيس بالقليوبية



التعريفة الجديدة والمقررة لركوب سيارات الأجرة والسرفيس بالقليوبية



تعديل التعريفة الجديدة والمقررة لركوب سيارات الأجرة والسرفيس



خطوط السرفيس بالقليوبية



تعديل التعريفة الجديدة والمقررة لسيارات الأجرة والسرفيس بالقليوبية



تعديل التعريفة الجديدة والمقررة لركوب سيارات الأجرة والسرفيس بالقليوبية



تعديل التعريفة الجديدة والمقررة لركوب سيارات الأجرة



تعديل التعريفة الجديدة



تعريفة سيارات الأجرة والسرفيس بالقليوبية



تعديل التعريفة الجديدة والمقررة لركوب سيارات الأجرة والسرفيس بالقليوبية



التعريفة الجديدة والمقررة لركوب سيارات الأجرة والسرفيس



تعديل التعريفة الجديدة والمقررة لركوب سيارات الأجرة والسرفيس بالقليوبية



تعديل التعريفة الجديدة والمقررة لركوب سيارات الأجرة والسرفيس



تعديل التعريفة الجديدة للسرفيس بالقليوبية



تعديل التعريفة الجديدة والمقررة لركوب سيارات الأجرة والسرفيس بالقليوبية



تعديل التعريفة لركوب سيارات الأجرة والسرفيس بالقليوبية



تعديل التعريفة الجديدة والمقررة لركوب سيارات الأجرة والسرفيس بالقليوبية



تعديل التعريفة الجديدة والمقررة لركوب سيارات الأجرة والسرفيس