التنمية المحلية: حملات بمواقف السيارات للتأكد من الالتزام بالتعريفة الجديدة

كتب على عبد الرحمن – إيناس سلامة

أجرت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية ، عدداً من الاتصالات الهاتفية صباح اليوم مع المحافظين لمتابعة الإجراءات المتخذة من المحافظات لتحديد أسعار تعريفة الركوب الجديدة لجميع المواصلات العامة الخطوط الداخلية والخارجية ( سيارات الميكروباص و السرفيس والنقل الجماعى ) وذلك عقب قرار لجنة التسعير التلقائى للمنتجات البترولية وزيادة أسعار البنزين و السولار اعتباراً من اليوم الخميس.

وأشارت وزيرة التنمية المحلية، إلى أنه تم التوجيه بتفعيل غرف العمليات وإدارة الأزمات بالمحافظات، ورفع درجة الاستعداد لكافة الأجهزة المعنية، وسرعة إصدار القرارات الخاصة بـ تعديل التعريفة الجديدة والمقررة لركوب سيارات الأجرة والسرفيس بدائرة كل محافظة والمحافظات المجاورة .

كما وجهت الدكتورة منال عوض بتكثيف الحملات الرقابية على مواقف السرفيس داخل كل محافظة لعدم استغلال المواطنين وتحديد أسعار السرفيس طبقاً للزيادة الجديدة للمنتجات البترولية مع وضع التسعيرة الجديدة لتعريفة الركوب داخل المواقف وعلى الزجاج الأمامى والخلفى للمركبات والإعلان عنها على وسائل التواصل الإجتماعى للمحافظات بالإضافة إلى عمل بانرات ولوحات إرشادية بالتعريفة الجديدة فى أماكن واضحة بالمواقف.

كما طالبت وزيرة التنمية المحلية بسرعة التنسيق بين المحافظات لوضع تسعيرة الخطوط الخارجية لوسائل المواصلات، وذلك بالتنسيق بين المحافظة وباقى المحافظات المجاورة وإرسال التسعيرة الجديدة إلى غرفة عمليات الوزارة.

كما وجهت الدكتورة منال عوض بضرورة قيام القيادات التنفيذية بكل محافظة بالتعاون مع مديرى إدارة المرور ومدير مباحث المرور ومدير المواقف للمرور على مواقف السرفيس للتأكد من انتظام العمل واستمرار متابعة التزام السائقين بالتعريفة الجديدة وعدم مخالفة خطوط السير وعدم استغلال المواطنين ، والمرور على محطات الوقود لتكثيف الرقابة عليها والتأكد من وصول الحصص كاملة وعدم الاتجار بها فى السوق السوداء مع اتخاذ إجراءات وعقوبات رادعة على المخالفين .

وقالت وزيرة التنمية المحلية إن غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة ستقوم بالمتابعة المستمرة على مدار اليوم مع غرف العمليات بالمحافظات.

وطالبت الوزيرة المواطنين بالتواصل مع أرقام الطوارئ والخطوط الساخنة وغرف العمليات وإدارة الأزمات المعلنة بالمحافظات وكذا مبادرة "صوتك مسموع" بالوزارة لتقديم أى شكوى على رقم الواتساب ( 01200353111 ) وعلى موقع التواصل الاجتماعى "الفيس بوك": www.facebook.com/sotakmasmwo ورقم الخط الساخن : "15330" وسيعمل طوال أيام الأسبوع والبريد الإلكترونى للوزارة : "Info@mld.gov.eg ".

