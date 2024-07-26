تعرف على هرم هوارة بالفيوم.. أسعار التذاكر ومواعيد الزيارة

كتب محمد أسعد

قام الملك أمنمحات الثالث من عصر الأسرة الثانية عشر ببناء هرم بقرية هوارة من الطوب اللبن ومغطى بكساء من الحجر الجيري الأبيض، ويبلغ ارتفاعه حوالي 58 مترا.

يعتبر هذا الهرم مثالاً لبراعة المهندس المصري من حيث الحيل الهندسية التي لجأ إليها لتضليل اللصوص، وذلك ببناء عدد كبير من الممرات المعقدة، التي تؤدي في النهاية إلى غرفة الدفن، المنحوتة داخل كتلة واحدة ضخمة من الكوارتز الأصفر وبدون باب، حيث تم عمل فتحة بالسقف سُدت بالكامل بكتلة ضخمة.

أسعار تذاكر الزيارة:

للمصرى: 10 جنيها.

للطالب المصرى: 5 جنيهات.

للأجنبى: 150 جنيها.

للطالب الأجنبى: 75 جنيها.

مواعيد الزيارة:

من 8 صباحًا حتى 5 مساءً.