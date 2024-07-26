اليوم السابع
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الجمعة، 26 يوليو 2024 12:49 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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تايوان: ارتفاع عدد ضحايا الإعصار جايمى إلى 7 قتلى و785 مصابا

الجمعة، 26 يوليو 2024 12:36 م
تايوان: ارتفاع عدد ضحايا الإعصار جايمى إلى 7 قتلى و785 مصابا إعصار ـ صورة أرشيفية
تايبيه (أ ش أ)

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ارتفعت حصيلة الضحايا جراء الإعصار جايمى الذى ضرب بعض المناطق فى تايوان إلى سبعة قتلى و785 مصابا.

وذكرت شبكة تلفزيون الصين الدولية (سي جي تي إن) في نشرتها الناطقة بالإنجليزية اليوم الجمعة أن الإعصار ضرب مقاطعة "ييلان" شرقي تايوان بالإضافة إلى بعض المناطق الوسطى والجنوبية من الجزيرة، مما أسفر عن هطول أمطار غزيرة ووقوع فيضانات، بالإضافة إلى سقوط الأشجار وإغلاق الطرق وانقطاع التيار الكهربائي.

يشار إلى أنه على الرغم من أن الأعاصير تكون مدمرة للغاية في بعض الأوقات، إلا أن تايوان تعتمد عليها لملء الخزانات بعد أشهر الشتاء التي تشهد جفافا خاصة بالنسبة للجزء الجنوبي من الجزيرة.

 







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