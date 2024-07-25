ارتفاع عدد ضحايا الإعصار جايمى فى تايوان إلى قتيلين و201 مصاب

تايبيه (أ ش أ)

أكدت السلطات التايوانية، ارتفاع حصيلة الضحايا جراء الإعصار جايمى الذى ضرب مقاطعة ييلان الواقعة شرقى البلاد، إلى قتيلين و201 مصاب.

وذكرت شبكة تلفزيون الصين الدولية (سي جي تي إن)، اليوم الخميس، أن الإعصار ضرب المقاطعة مصحوبا بأمطار غزيرة ورياح قوية، مما تسبب في إحداث دمار هائل .. بالإضافة إلى تعليق كافة خدمات السكك الحديدية وإلغاء جميع الرحلات الجوية في الجزيرة.

وأوضحت القناة أن المدارس والأعمال ستظل مغلقة لليوم الثاني على التوالي في العديد من المدن حيث تتوقع السلطات التايوانية استمرار الطقس السيئ في جميع أرجاء الجزيرة، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن يتحرك الإعصار نحو مضيق تايوان في وقت لاحق اليوم ثم يضرب مقاطعات واقعة شرقي الصين بعد ذلك.

يشار إلى أنه على الرغم من أن الأعاصير تكون مدمرة للغاية في بعض الأوقات، إلا أن تايوان تعتمد عليها لملء الخزانات بعد أشهر الشتاء التي تشهد جفافا خاصة بالنسبة للجزء الجنوبي من الجزيرة.