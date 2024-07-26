بدء الاجتماع بين ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو.. فيديو

وكالات

استقبل المرشح الجمهورى، للرئاسة الأمريكية، دونالد ترامب، رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلى بنيامين نتنياهو، بصحبة زوجته سارة نتنياهو، خلال الزيارة التى يقوم بها رئيس وزراء الاحتلال إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وقالت وسائل إعلام عبرية، إن اجتماعا بدء بين نتنياهو وترامب.



وذكرت وكالات الأنباء أن ترامب، عندما كان رئيسا، تخطى سابقيه فى تحقيقات أمنيات نتنياهو من الولايات المتحدة. لكن مع مغادرته للبيت الأبيض، تدهورت العلاقات بين الاثنين بعد أن هنأ نتنياهو بايدن بفوزه فى انتخابات 2020.

وفى أول لقاء يجمعها منذ حوالى أربع سنوات، فإن هذا الاجتماع سيكون اختبارا لمدى إمكانية إصلاح العلاقة، حيث أن لكل من ترامب ونتنياهو مصلحة فى تجاوز خلافاتهما.

بالنسبة لترامب، تقول أسوشيتدبرس، فإن اللقاء يمكن أن يصور المرشح الجمهورى حليفا ورجل دولة ويعزز أيضا جهود الجمهوريين لتصوير أنفسهم بالحزب الأكثر ولاءً لإسرائيل.

يأتى هذا فى ظل انقسام بين الأمريكيين حول دعم واشنطن لحرب إسرائيل على غزة، والذى أدى إلى تصدع فى الدعم القوى من كلا الحزبين للدولة العبرية، التى تعد أكبر متلقى للمساعدات العسكرية الأمريكية.