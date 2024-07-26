اندلاع حرائق غابات فى عدة ولايات جزائرية وفرق الإطفاء تكافح النيران

محمد جمال

اندلعت حرائق غابات وأحراش فى عدة ولايات جزائرية وقد تمكن الإطفائيون من السيطرة على بعضها، فيما لا تزال فرق الإطفاء تكافح النيران فى أكثر من موقع، حسبما ذكرت "روسيا اليوم".

ذكر بيان للمديرية العامة للحماية المدنية فى الجزائر، أن حريقا شب فى أدغال وأحراش مشتة القراير ببلدية الدهوارة بولاية قالمة، حيث لا تزال عملية الإخماد متواصلة.

واندلع حريق آخر فى غابات منطقة تيجريمت بواد الخميس ببلدية حرازة، حيث لا تزال عملية مكافحة الحريق متواصلة.

وفى ولاية ميلة، شب حريق أدغال وأحراش بمشتة البادسى ببلدية حمالة، حيث تم إخماد النيران نهائيا.