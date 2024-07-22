حرائق مدمرة فى أمازون بيرو تسفر عن مصرع شخص وحرق محصول القمح

فاطمة شوقى

تعرضت مناطق مختلفة من أمازون بيرو ، خلال الأيام الأخيرة، لحرائق غابات مدمرة خلفت في أعقابها خسائر مادية وبشرية كبيرة، حسبما قالت صحيفة انفوباى الأرجنتينية.

ووقع الحادث الأول في منطقة غابات في منطقة ومقاطعة تشاشابوياس فى منطقة الأمازون، والتي التهمتها لهيب حريق لا يزال مصدره مجهولا، وبحسب تقارير إعلامية محلية، استمر الحريق لأكثر من 24 ساعة ودمر عدة هكتارات في منطقة بينكابامبا، كما أدى إلى مصرع شخص.

وتشير التقارير الأولية إلى أن الحريق انتشر بسرعة بسبب الرياح الشديدة التي ضربت المنطقة مؤخرا، مما سهل انتشار النيران.

وفي قطاع تينتاي، منطقة موليبامبا، مقاطعة كاستروفيرينا، منطقة هوانكافيليكا، دمرت النيران حوالي 50 هكتارًا من محاصيل القمح والشعير، وحاول السكان والسلطات فى بلدية مولبامبا إخماد الحرائق.

وأظهرت الصور التي تم التقاطها في مكان الحادث شعلة كبيرة على تل ميتوبامبا والتي سرعان ما بدأت في الانتشار، ووسط صرخات استغاثة الأهالي من أجل إخماد الحريق، إذ لم تكن جهود رجال الإطفاء والشرطة الوطنية كافية للسيطرة على الوضع رغم مرور الوقت.

وبينما كانت فرق الإطفاء تعمل بجد في منطقة بينكابامبا، تم الإبلاغ عن حريق آخر في مكب للقمامة، في قطاع روندون، في بامباس دي هيجوس أوركو، مما حشد مجموعة جديدة من رجال الإطفاء وأعضاء الدفاع المدني وأفراد من بلدية تشاشابوياس، وعملت هذه الفرق بلا كلل حتى منتصف ليل اليوم التالي للسيطرة على الوضع.

وأشار سكان المنطقة إلى أن هذا النوع من حرائق الغابات يتكرر حدوثه في المنطقة، رغم عدم تحديد المسؤوليات عنه بعد، ومن المفترض أن يكون سبب هذا الحريق هو محاولة شخص حرق العشب الجاف فى المزرعة.

وباستخدام طفايات الحريق وأغصان الأشجار والتراب، عرض الأهالي حياتهم للخطر وعملوا لعدة ساعات دون جدوى حتى وصول رجال الإطفاء الذين تمكنوا من السيطرة على الوضع في البداية. ومع ذلك، تم إعادة تفعيل حالة الطوارئ مع استمرار فرق رجال الإطفاء.