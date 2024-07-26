اليابان تشهد زيادة في إصابات كورونا ودعوات لإعادة الإجراءات الاحترازية

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أظهرت بيانات وزارة الصحة اليابانية اليوم /الجمعة/ ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا (كوفيد-19) في البلاد، مما دفع الخبراء إلى الحث على إعادة فرض الإجراءات الاحترازية خلال موسم العطلات الصيفية.

وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) أن العيادات الطبية في مختلف أرجاء اليابان تشهد تدفق أعداد كبيرة من المواطنين المصابين بالحمى والتهاب الحلق ونزلات البرد .. مشيرة إلى أن متوسط عدد المرضى الذين تأكدت إصابتهم بفيروس كورونا في المؤسسات الطبية الخاضعة للمراقبة المنتظمة خلال الأسبوع المنتهي في 14 يوليو الجاري بلغ 11.18 حالة لكل مؤسسة، وهذا الرقم أعلى بمقدار 1.39 مرة مقارنة بالأسبوع السابق عليه، ويمثل زيادة أسبوعية عاشرة على التوالي.



وينصح الخبراء المواطنين خلال موسم العطلة الصيفية باتخاذ التدابير الأساسية لمكافحة العدوى، مثل غسل اليدين والتهوية وارتداء قناع في حالة السعال.