الإسكان: الانتهاء من تنفيذ 4000 وحدة بمشروع سكن لكل المصريين بأكتوبر الجديدة

كتب أحمد حسن

أعلن المهندس شريف الشربينى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنه تم الانتهاء من تنفيذ عدد ٤٠٣٢ وحدة سكنية جديدة ضمن المرحلة الخامسة من المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين بمدينة أكتوبر الجديدة، كاملة أعمال الطرق والمرافق وتنسيق الموقع العام وجاهزيتها لاستقبال المواطنين المخصص لهم تلك الوحدات.

وفي الإطار ذاته، قال المهندس محمد عبد المقصود، رئيس جهاز تنمية مدينة أكتوبر الجديدة، إنه تم متابعة مشروعات المرافق بالمدينة، حيث تم تفقد محطة الصرف الصناعي، ومحطة رافع المياه، ومحطة محولات أكتوبر الجديدة، مشدداً على الشركات المنفذة بضرورة تكثيف معدلات الأعمال والالتزام بالبرامج الزمنية لسرعة دخول المحطات الخدمة.



منطقة المشروع

وأوضح المهندس محمود مراد نائب رئيس الجهاز، أن مدينة أكتوبر الجديدة تضم عدد ١٣٦٧٤٠ وحدة سكنية ضمن المبادرة الرئاسية " سكن لكل المصريين - محور منخفضي الدخل"، حيث تم الانتهاء حتى الآن من تنفيذ ٧٠٥٨٤ وحدة، وجارٍ تنفيذ عدد ٦٦١٢٠ وحدة ضمن خطة زمنية مكثفة لتسليمها للمواطنين.

وكان المهندس محمود مراد، نائب رئيس الجهاز، قد تفقد أعمال تنسيق الموقع العام وأعمال التشطيبات بالمرحلة الخامسة، وشدد على جهات الاشراف بضرورة المراقبة والمتابعة الميدانية الدقيقة للالتزام بكافة المواصفات الهندسية، مؤكدا مواصلة جهود جهاز المدينة واهتمامه البالغ لخروج المشروع بالمستوى الفني اللائق والجودة المطلوبة.