الأونروا: 9 من كل 10 فلسطينيين فى غزة نزحوا قسرا

وكالات

قالت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” إن 9 من كل 10 فلسطينيين نزحوا قسراً فى قطاع غزة، الذى يتعرض لحرب إسرائيلية مدمرة.



جاء ذلك فى منشور للأونروا عبر منصة “إكس”، الجمعة، حول النازحين الفلسطينيين جراء الحرب الإسرائيلية المدمرة على قطاع غزة.



وشددت الوكالة على أن 9 من كل 10 أشخاص فى غزة التى يبلغ عدد سكانها حوالى 2.3 مليون نسمة، نزحوا قسرا.

وأضافت أن العائلات النازحة تبحث عن مأوى أينما تستطيع، سواء فى المدارس المكتظة أو المبانى المدمرة أو الخيام المتواضعة على الرمال أو وسط أكوام القمامة.



وأكدت على أن أيا من تلك الأماكن ليس آمنا “ولم يعد لدى الناس مكان يذهبون إليه”.



ومنذ 7 أكتوبر تشن إسرائيل بدعم أمريكى مطلق حربا مدمرة على غزة أسفرت عن أكثر من 129 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود.



وتواصل تل أبيب الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولى بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولتحسين الوضع الإنسانى الكارثى بغزة.