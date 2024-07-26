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استمرار تلقى طلبات التسجيل باختبارات القدرات على مدار 24 ساعة

الجمعة، 26 يوليو 2024 03:30 ص
استمرار تلقى طلبات التسجيل باختبارات القدرات على مدار 24 ساعة وزارة التعليم العالى والبحث العلمي - أرشيفية
كتب محمد صبحى

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أكدت وزارة التعليم العالى والبحث العلمي استمرار موقع التنسيق الإلكتروني https://tansik.digital.gov.eg في استقبال طلاب الثانوية العامة المصرية للعام الجامعي 2025/2024 الراغبين فى إجراء اختبارات القدرات على مدار 24 ساعة. وأوضحت أن تسجيل البيانات الخاصة باختبارات القدرات حتى مساء يوم الخميس الموافق 8/8/2024.

جدير بالذكر أن الكليات التي يُشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات كشرط للالتحاق بها للعام الجامعي 2024/2025، تشمل الآتي:
* كليات الفنون التطبيقية بجامعات (حلوان، دمياط، بنها، بني سويف، طنطا).
* كليات التربية الرياضية (بنين وبنات).
* كلية التربية الموسيقية والتربية الفنية بالزمالك (جامعة حلوان).
* كلية التربية الفنية (جامعة المنيا).
* كليات الفنون الجميلة (فنون - عمارة):
☆ أولًا .. الفنون بجامعات (حلوان - الإسكندرية - المنيا - جنوب الوادي - المنصورة - أسيوط - الأقصر).
☆ ثانيًا .. الفنون الجميلة عمارة بجامعات (حلوان - الإسكندرية - المنيا - المنصورة - أسيوط).







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