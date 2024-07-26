استمرار تلقى طلبات التسجيل باختبارات القدرات على مدار 24 ساعة

كتب محمد صبحى

أكدت وزارة التعليم العالى والبحث العلمي استمرار موقع التنسيق الإلكتروني https://tansik.digital.gov.eg في استقبال طلاب الثانوية العامة المصرية للعام الجامعي 2025/2024 الراغبين فى إجراء اختبارات القدرات على مدار 24 ساعة. وأوضحت أن تسجيل البيانات الخاصة باختبارات القدرات حتى مساء يوم الخميس الموافق 8/8/2024.

جدير بالذكر أن الكليات التي يُشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات كشرط للالتحاق بها للعام الجامعي 2024/2025، تشمل الآتي:

* كليات الفنون التطبيقية بجامعات (حلوان، دمياط، بنها، بني سويف، طنطا).

* كليات التربية الرياضية (بنين وبنات).

* كلية التربية الموسيقية والتربية الفنية بالزمالك (جامعة حلوان).

* كلية التربية الفنية (جامعة المنيا).

* كليات الفنون الجميلة (فنون - عمارة):

☆ أولًا .. الفنون بجامعات (حلوان - الإسكندرية - المنيا - جنوب الوادي - المنصورة - أسيوط - الأقصر).

☆ ثانيًا .. الفنون الجميلة عمارة بجامعات (حلوان - الإسكندرية - المنيا - المنصورة - أسيوط).