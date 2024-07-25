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بدء تسجيل التقدم لاختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة.. اليوم

الخميس، 25 يوليو 2024 06:00 ص
بدء تسجيل التقدم لاختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة.. اليوم طلاب الثانوية العامة - أرشيفية
كتب محمد الأحمدى

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تتيح وزارة التعليم العالى لطلاب الثانوية العامة التسجيل بموقع التنسيق للتقدم لاختبارات القدرات المؤهلة للالتحاق ببعض الكليات، والتي يشترط للقبول بها اجتياز هذه الاختبارات لطلاب شهادة الثانوية العامة المصرية لهذا العام 2024، موضحة أنه في إطار الجدول الزمني لأعمال مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد لهذا العام 2024، يسر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن تعلن عن بدء مكتب التنسيق أعماله عقب انتهاء امتحانات الثانوية العامة المصرية، وذلك بتنظيم اختبارات القدرات لطلابها الراغبين في الالتحاق بالكليات التي يشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات المؤهلة لها وذلك وفقاً لشروط وقواعد القبول  الصادرة من المجلس الأعلى للجامعات.

وأوضحت الوزارة أنه يتم إتاحة الفرصة أمام ابنائنا الطلاب لتسجيل رغباتهم في أداء اختبارات القدرات إلكترونياً عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني على شبكه المعلومات الدولية "الإنترنت"، وذلك في الفترة من يوم الخميس الموافق 25/ 7 /2024 حتى يوم الخميس  الموافق 8/ 8 /2024.

وفيما يلى قائمة بأسماء الكليات التي يشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات وهي:
1. كليات الفنون الجميلة (فنون – عمارة).
2. كليات الفنون التطبيقية.
3. كلية التربية الموسيقية بالزمالك جامعة حلوان.
4. كلية التربية الفنية بالزمالك جامعة حلوان.
5. كلية التربية الفنية جامعة المنيا.
6. كليات التربية الرياضية.







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التعليم العالى

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