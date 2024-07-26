إزاى توفر نصف فلوسك لما تحول عربيتك للغاز؟.. اعرف التفاصيل

كتبت -مروة الغول

يعتبر الغاز الطبيعي غاز موفر واقتصادي فسعر الغاز الطبيعي حالياً 6.5 جنيه للمتر المكعب بينما يبلغ سعر لتر البنزين 92 =13.75جنيه وبالتالى فإنه فى حالة استخدام المواطن للغاز الطبيعي في سيارته، فإنه يمكن له تحقيق وفر يصل لحوالي أكثر من نص التكلفة فى حال استخدام الغاز الطبيعى فى سيارته.

وتحتل خطط التحول لأنواع الوقود البديلة ومن أهمها الغاز الطبيعي المضغوط في الوقت الحالي أولوية كبيرة واهتمام متزايد في العديد من الدول على مستوى العالم نظراً لما يمثله خفض الاعتماد على أنواع الوقود السائل التقليدية من أهمية حيوية واستراتيجية في سياسات الطاقة ويعد الغاز الطبيعي المضغوط أهم أنواع الوقود البديلة وأكثرها كفاءة لما يتمتع به من اقتصاديات تشغيل تنافسية عالية.

مع التوسع في استخدامات الغاز الطبيعى سواء في خطة توصيل الغاز الطبيعى للمنازل أو استخدامة كوقود للسيارات والتي شهدت تحقيق معدلات تحويل مرتفعة خلال الفترة الماضية والتي شهدت تنفيذ معدلات هائلة فيما يلى أهم مميزات الغاز الطبيعي كوقود للسيارات تتضمن الاتى صديق للبيئة وقود نظيف.

وقود آمن الاستخدام وأخف من الهواء فيتصاعد من أقرب مكان مفتوح حالة تسربه وتضاف له رائحة نفاذة ومعروفة حيث إنه عديم الرائحة ويستطيع العميل تمييزه بكل سهولة وغير سام نهائيا ولا يتعرض الإنسان لأي خطورة حال استنشاقه.

واعلنت لجنة تسعير المنتجات البترولية،عن انه اعتبارا من الساعه السادسة صباح يوم الخميس الموافق 25 - 7 - 2024 تقرر زيادة اسعار البنزين بأنواعه والسولار والمازوت الصناعي لتكون الاسعار كالتالي...

بنزين 95.. 15 جنيه لتر

بنزين 92 .. 13.75 جنيه لتر

بنزين 80 ... 12.25 جنيه لتر

السولار .... 11.50 جنيه لتر

والكيروسين .... 11.50 جنيه لتر

المازوت المورد لباقي الصناعات سعر طن المازوت 8500 جنيه / طن .

وتثبيت المازوت المورد للكهرباء والصناعات الغذائية.