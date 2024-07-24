البترول: توصيل الغاز الطبيعى لـ2 مليون عميل منزلى بمحافظات صعيد مصر

كتبت -مروة الغول

في إطار استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية، فيما يخص متابعة ودعم العاملين بمشروعات توصيل الغاز الطبيعي للمنازل والعملاء الصناعيين، قام المهندس أشرف بهاء رئيس شركة جنوب الوادي المصرية القابضة للبترول، بزيارة تفقدية لمحافظات أسوان/الأقصر/قنا للمتابعة الميدانية لمشروعات توصيل الغاز الطبيعي للمنازل ضمن المشروع الرئاسي حياة كريمة والذي تنفذه شركات غاز مصر والحديثة للغاز وطاقة، وتواجد مع فرق إنجاز الأعمال الإنشائية التنفيذية بقرى المحاميد بحري مركز أرمنت، العقب بمركز قوص، قرية المراشدة بمركز الوقف، لمتابعة موقف التنفيذ والإجراءات المتخذة لتدفيع الأعمال.

ويتضمن مشروع حياة كريمة توصيل الغاز الطبيعي إلى 374 قرية كمرحلة أولى، تم الانتهاء من التوصيل إلى 196 قرية شبكات خارجية، 119 قرية شبكات داخلية، وتم إطلاق الغاز لخدمة 115 قرية شبكات داخلية وخارجية، وجاري العمل في باقي القرى طبقاً والبرامج الزمنية.

وتجدر الإشارة إلى أنه تم الانتهاء من توصيل الغاز الطبيعي إلى 2 مليون عميل منزلي و8100 عميل تجارى و174 عميلاً صناعياً بمحافظات صعيد مصر.

وأكد بهاء، خلال الزيارة، على أهمية الالتزام التام بالتشغيل الآمن من خلال تطبيق قواعد وضوابط إجراءات السلامة والصحة المهنية والمحافظة على البيئة.



