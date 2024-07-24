3.760 مليون طن صادرات الدول العربية من الغاز المسيل لليابان والصين وتايوان

كتبت - مروة الغول

بلغت صادرات الدول العربية من الغاز الطبيعي المسيل إلى اليابان وكوريا الجنوبية والصين وتايوان حوالي 3.760 مليون طن خلال شهر أبريل 2024، مستأثرة بحصة بلغت 22% وذلك وفقا للنشرة الشهرية حول التطورات البترولية بالأسواق العالمية لمنظمة "أوابك".

وانخفض متوسط أسعار استيراد الغاز الطبيعي المسيل في اليابان خلال شهر أبريل 2024 بمقدار 1.24 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية ليصل إلى 11.08 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.

كما انخفض متوسط أسعار استيراد الغاز الطبيعي المسيل في الصين بمقدار 0.19 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية ليصل إلى نحو 10.28 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية ، وانخفض متوسط أسعار استيراد الغاز الطبيعي المسيل في تايوان بمقدار 1.35 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية ليصل إلى حوالي 8.86 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.

في حين ارتفع متوسط أسعار استيراد الغاز الطبيعي المسيل في كوريا الجنوبية بمقدار 0.04 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية ليصل إلى 11.71 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.