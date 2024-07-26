إجلاء نحو 300 ألف شخص من منازلهم فى شرق الصين بسبب الإعصار جايمى

بكين (أ ش أ)

قامت السلطات الصينية اليوم الجمعة، بإجلاء نحو 300 ألف شخص من منازلهم فى بعض المناطق الواقعة شرقى البلاد بعدما ضربها الإعصار جايمى مصحوبا بأمطار غزيرة.

وذكرت شبكة "تشانيل نيوز آشيا" في نشرتها الناطقة بالإنجليزية أن السلطات نقلت أكثر من 290 ألف شخص في مقاطعة فوجيان إلى أماكن إيواء، كما قامت بتعليق وسائل النقل العام وإغلاق الأعمال والمدارس والمحال التجارية في بعض المدن.. أما في مقاطعة "تشيجيانج"، غمرت مياه الأمطار المصاحبة للإعصار الشوارع كما سقطت الأشجار على العديد من الطرق، فضلا عن إجلاء نحو سبعة آلاف شخص من منازلهم في مدينة "ونتشو".

وأشارت القناة إلى أن الإعصار سيتسبب في سقوط أمطار غزيرة على مقاطعتي "جيانجشي" و"خنان"، كما قامت السلطات في مقاطعة "جوانجدونج" بتعليق بعض خدمات قطارات الركاب اليوم قبيل وصول الإعصار.

ولم ترد تقارير بعد عن سقوط قتلى أو وقوع إصابات جراء الإعصار جايمى فى الصين.