الصين تصدر إنذارا باللون البرتقالى لمواجهة الإعصار جايمى

بكين (أ ش أ)

أصدر المركز الوطنى للأرصاد الجوية فى الصين اليوم الأربعاء، إنذارا باللون البرتقالى لمواجهة الإعصار جايمى، الذى من المتوقع أن يتسبب فى رياح قوية وأمطار غزيرة فى المناطق الجنوبية بالبلاد.

ونقلت وكالة الأنباء الصينية (شينخوا) عن بيان للمركز قوله "إن الإعصار جايمي، وهو الإعصار الثالث هذا العام، كان على بعد 260 كيلومترا عن جنوب شرقي محافظة ييلان في تايوان عند الساعة الخامسة من صباح اليوم، ومن المتوقع أن يتحرك باتجاه الشمال الغربي بسرعة تتراوح ما بين 10 كيلومترات و15 كيلومترا في الساعة، ومن المرجح أن تزداد قوته تدريجيا".

وتوقع المركز أن يهبط الإعصار على اليابسة على طول ساحل وسط وشمال تايوان مساء اليوم وبعد عبور الجزيرة، وأن يهبط على اليابسة مرة أخرى فيما بين بعد ظهر ومساء غد الخميس، على طول الساحل بين فودينغ وجينجيانغ في فوجيان وسيتحرك الإعصار باتجاه الشمال للمناطق الداخلية في الصين، مع انخفاض شدته تدريجيا.

كما توقع المركز أن تجتاح الرياح القوية، المتأثرة بالإعصار، أجزاء من البحر الأصفر وبحر الصين الشرقي بما في ذلك المياه القريبة من جزر دياويوي وبحر الصين الجنوبي وقناة باشي ومضيق تايوان وحث المركز السلطات المحلية على الاستعداد للاستجابة الطارئة للأعاصير والبقاء في حالة تأهب قصوى تحسبا لفيضانات وكوارث جيولوجية محتملة.