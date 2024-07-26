أوقاف كفر الشيخ: لقاء تثقيفى للأطفال ومقرأتين وتوزيع مصاحف على المتميزين.. صور

كفر الشيخ- محمد سليمان

نظمت مديرية أوقاف كفر الشيخ، الملتقى التثقيفي للأطفال بمسجد المحيص بشباس الملح ، إدارة أوقاف دسوق بحري، وجرى توزيع نسخ من المصاحف على الأطفال المتميزين، إضافة لمقرأتين للأئمة والجمهور، بحضور الدكتور عبد القادر سليم، مدير عام الدعوة، والشيخ حمدي جعفر، مدير إدارة دسوق بحري، والشيخ يحيى عبد الفتاح علي يحي، مفتش الإدرة، والشيخ عبد العال محمد عجيب، إمام وخطيب المسجد.

يأتي ذلك برعاية الدكتور أسامة السيد الأزهري، وزير الأوقاف، ولواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفرالشيخ، والشيخ عطا بسيوني، وكيل الوزارة، وفي إطار دور وزارة الأوقاف في نشر الفكر الوسطي المستنير، وتصحيح المفاهيم الخاطئة وغرس القيم الدينية والأخلاقية والوطنية بين الأطفال، وإيمانًا منها بأهمية بناء وعي الطفل بناء صحيحًا ، واستمرارًا لجهود الوزارة في الاهتمام بالنشء.



الحضور من الاطفال



جانب من الحضور



حضور كبير من الأطفال في اللقاء التثقيفي