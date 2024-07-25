اليوم السابع
Ads
الخميس، 25 يوليو 2024 11:17 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية تقارير مصرية

وزارة الصحة: مبادرة الكشف عن ضعف السمع هدفها مجتمع خال من الإعاقه

الخميس، 25 يوليو 2024 11:06 ص
وزارة الصحة: مبادرة الكشف عن ضعف السمع هدفها مجتمع خال من الإعاقه الكشف المبكر عن ضعف السمع
كتب وليد عبد السلام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قالت وزارة الصحة والسكان إن مبادرة رئيس الجمهورية لاكتشاف وعلاج ضعف وفقدان السمع لدى الأطفال حديثي الولادة هدفها مجتمع مصري خالي من المشاكل والإعاقات السمعية.

وأضافت وزارة الصحة والسكان أن خدمات المبادرة تتضمن:

- المسح السمعي لجميع الأطفال حديثي الولادة

- التشخيص والمتابعة

- العلاج المجاني لجميع الأطفال

وأضافت وزارة الصحة والسكان، أن المبادرة توفر الخدمات التشخيصية والعلاجية لهم علاج دوائي، جراحي، توفير سماعات طبية.

وأشار الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى زيادة أعداد مستشفيات ومراكز الإحالة السمعية لـ 34 بدلًا من 30 مركزًا، بجميع محافظات الجمهورية ، وتزويدها بأحدث الأجهزة والمستلزمات الطبية، لتقديم خدمات مبادرة السمع.

وقال إن المبادرة تأتي في إطار التوسع في التغطية الصحية الشاملة، وحصول الأطفال على رعاية صحية ذات جودة، بإتباع أحدث أساليب العلاج، الأمر الذى ينعكس على توفير حياة صحية آمنة للأطفال حديثى الولادة.

 







الصحة

التغطية الصحية

ضعف السمع



الموضوعات المتعلقة


مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة