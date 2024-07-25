وزارة الصحة: مبادرة الكشف عن ضعف السمع هدفها مجتمع خال من الإعاقه

كتب وليد عبد السلام

قالت وزارة الصحة والسكان إن مبادرة رئيس الجمهورية لاكتشاف وعلاج ضعف وفقدان السمع لدى الأطفال حديثي الولادة هدفها مجتمع مصري خالي من المشاكل والإعاقات السمعية.

وأضافت وزارة الصحة والسكان أن خدمات المبادرة تتضمن:

- المسح السمعي لجميع الأطفال حديثي الولادة

- التشخيص والمتابعة

- العلاج المجاني لجميع الأطفال

وأضافت وزارة الصحة والسكان، أن المبادرة توفر الخدمات التشخيصية والعلاجية لهم علاج دوائي، جراحي، توفير سماعات طبية.

وأشار الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى زيادة أعداد مستشفيات ومراكز الإحالة السمعية لـ 34 بدلًا من 30 مركزًا، بجميع محافظات الجمهورية ، وتزويدها بأحدث الأجهزة والمستلزمات الطبية، لتقديم خدمات مبادرة السمع.

وقال إن المبادرة تأتي في إطار التوسع في التغطية الصحية الشاملة، وحصول الأطفال على رعاية صحية ذات جودة، بإتباع أحدث أساليب العلاج، الأمر الذى ينعكس على توفير حياة صحية آمنة للأطفال حديثى الولادة.