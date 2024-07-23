إعادة فتح شواطئ بورسعيد للسباحة بعد إغلاقها يوم واحد.. فيديو وصور

بورسعيد - محمد عزام

قدم "تلفزيون اليوم السابع"، بثاً مباشراً، اليوم الثلاثاء، من أمام شاطئ البحر الأبيض المتوسط، لإعادة فتح الشواطئ أمام المصطافين للسباحة مرة أخرى بعد غلقها يوم.

وصدرت تعليمات إلى الجهات التنفيذية في محافظة بورسعيد، بـ فتح الشواطئ للسباحة بمدينتي بورسعيد وبورفؤاد مرة أخرى أمام المواطنين والزوار من كافة المحافظات، وذلك بعد غلقها يوم كامل وفقاً لقرار الدكتور منصور بكري السكرتير العام للمحافظة.

وأكدت عدد من الجهات التنفيذية في محافظة بورسعيد، أنه تم المرور على مؤجري الشماسي وأصحاب الكافتيريات للتنبيه عليهم بإعادة فتح الشواطئ للسباحة مرة أخرى مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية.

كانت محافظة بورسعيد، حظرت النزول إلى مياه البحر الأبيض المتوسط بطول الساحل الذي يمتد إلى 6 كيلو متر، بالإضافة إلى شاطئ مدينة بورفؤاد، وذلك لظروف مناخية.

وأعلن صباح امس الاثنين، مجلس مدينة بورفؤاد في محافظة بورسعيد، عن حظر السباحة بشاطئ بورسعيد بسبب ارتفاع أمواج البحر وشدة سرعة الرياح، وكان بداية من أمس الأثنين وحتى إشعار آخر، وذلك حفاظًا على سلامة المواطنين.

وناشد مجلس مدينة بورفؤاد رواد شاطىء المدينة من أبناء المحافظة وزائريها بحظر السباحة داخل شاطئ مدينة بورفؤاد وشاطئ بورسعيد حفاظًا على سلامتهم.

ومن جانبه، وجه الدكتور إسلام بهنساوي، رئيس مدينة بورفؤاد، بإتخاذ كافة التدابير اللازمة وانتشار فرق الإنقاذ بطول شاطىء المدينة، موجهاً الإدارات المعنية بالمرور والتواجد الدائم لتحذير المصطافين بعدم السباحة بشاطئ المدينة حفاظًا على أرواحهم.



الاستمتاع بالسباحة



بعض الشباب في المياه



مراكب صيد بالمياه



