وزير التموين يتفقد صومعة ميناء بورسعيد لتخزين القمح

كتب مدحت وهبة

تفقد الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية اليوم الثلاثاء صومعة ميناء بورسعيد، حيث تمتلك الوزارة ما يقرب من 83 صومعة لتخزين القمح المخصص لإنتاج الخبز المدعم بعد زيادة عدد الصوامع من 32 صومعة فى 2014 إلى 83 صومعة فى 2023 وتشمل 78 صومعة داخلية و5 صوامع موانئ، كما تم وضع خطة طموحة للانتقال بنشاط التخزين فى مجال الحبوب فى مصر نقلة حضارية متميزة للحفاظ على المخزون والوصول لأقل نسبة فاقد ممكنة واحتفاظ البلاد برصيد استراتيجى آمن من القمح لا يتعرض لعوامل التلف بما يحقق من زيادة القدرة التخزينية للقمح والحفاظ على جودة المخزون وتقليل نسبة الفاقد والتالف.

كان الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية قد أعلن عن تأسيس شركة لتوطين صناعة الصوامع محليا وربط الصوامع بشبكة السكك الحديدية بالتعاون مع وزارة النقل، والاستفادة من خدمات النقل النهرى فى مجال تداول الاقماح ليوفر العملة الأجنبية فى ظل الاستعانة بشركات أجنبية من العديد من الدول مثل أمريكا والدنمارك وفرنسا لانشاء الصوامع، بجانب أيضا استعانة القطاع الخاص بشركات فرنسية وتركية وإسبانية لإنشاء صوامع لتخزين الأقماح.