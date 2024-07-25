محافظ دمياط يوجه بتكثيف الحملات لمتابعة محطات الوقود وانتظام العمل بمواقف السيارات

دمياط معتز الشربيني

وجه الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، الوحدات المحلية والأجهزة المعنية ، بتكثيف الحملات لمتابعة العمل بمحطات الوقود ومواقف سيارات الأجرة ، وذلك عقب قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بزيادة أسعار البنزين والسولار اعتبارًا من اليوم.

وأكد " محافظ دمياط " على المرور المستمر على محطات الوقود للتأكد من توافر المواد البترولية ووصول الحصص كاملة والتصدى لأى محاولات للاحتكار والاتجار بالمنتجات البترولية فى السوق السوداء، ومتابعة انتظام العمل بخطوط السير لسيارات الأجرة ومنع اى محاولات لاستغلال المواطنين.

وأشار " الدكتور أيمن الشهابى " إلى أنه سيتم الإعلان عن التعريفة الجديدة للركوب للخطوط داخل المحافظة وخارجها ، كما سيتم إتخاذ الإجراءات فورًا بالتنسيق مع المواقف لوضع ملصقات تتضمن خط السير والتعريفة الجديدة على السيارات وأيضًا وضع لافتات إرشادية بذلك داخل المواقف.

كما تابعت الوحدة لمجلس مدينة رأس البر برئاسة المحاسب وليد الشهاوي وإشراف نواب المدينة؛ بالاشتراك بين الإدارة العامة للمواقف وإدارتي الأزمات والبوابات بالوحدة، انتظام حركة سيارات الأجرة من وإلى المدينة عقب تحريك أسعار الوقود، وكذا متابعة انتظام العمل بمحطات الوقود بنطاق المدينة، والتأكد من توافر المواد البترولية بها والإعلان عن الأسعار الجديدة بشكل واضح المواطنين.

يأتى ذلك في إطار حرص الوحدة الدائم على متابعة الانضباط بالشارع والعمل على تقديم أفضل الخدمات المواطنين.

وذلك في ضوء توجيهات الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط لرؤساء الوحدات المحلية بمتابعة قرار رفع أسعار الوقود وتحريك تعريفة الأجرة كلا فى مجال اختصاصه، وذلك بعد قرار لجنة تسعير الوقود التى أعلنت صباح اليوم الخميس تحريات أسعار المحروقات.



