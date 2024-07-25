واردات مصر من الشاى ترتفع إلى 41 مليون دولار فى أبريل الماضى

مدحت عادل

سجلت الواردات المصرية من الشاي ارتفاعا ملحوظا خلال الفترة الأخيرة وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وقالت بيانات الجهاز، إن إجمالى الواردات المصرية من الشاي سجلت نحو 41 مليون و387 ألف دولار في شهر أبريل الماضي، ارتفاعا من 20 مليون و143 ألف دولار في نفس الشهر عام 2023، بزيادة بلغت قيمتها نحو 21 مليون و234 ألف دولار.

وأضافت البيانات، أن واردات مصر من الشاي جاءت ضمن قائمة أهم السلع الاستهلاكية غير المعمرة المستوردة من الخارج، والتي بلغت قيمتها الإجمالية نحو 846 مليون دولار في شهر أبريل الماضي، بينما كانت نحو مليار دولار في نفس الشهر عام 2023، بتراجع بلغت قيمته نحو 163 مليون و697 ألف دولار.

وانخفضت قيمة الواردات بنسبة 0.7٪، حيث بلغت 5.97 مليار دولار خلال شهر أبريل 2024، مقابل 6.01 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق، بفضل انخفاض قيمة واردات بعض السلع، مما ساهم في خفض قيمة العجز فى الميزان التجارى ليسجل 2.68 مليار دولار خلال شهر أبريل 2024، مقابل 2.75 مليار دولار لنفس الشهر مـن العام السابـق بنسبــة انخفاض بلغت 2.5٪.