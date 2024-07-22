واردات مصر من القمح ترتفع إلى 369.5 مليون دولار خلال أبريل الماضى

كتب مدحت عادل

في الوقت الذى شهدت فيه إجمالى الواردات المصرية تراجعا بنسبة 0.7٪ في شهر أبريل الماضي، ارتفعت بعض بنود الواردات خلال نفس الشهر مقابـل مثيلتها لنفس الشهر من العام السابق، وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

ورصدت بيانات الجهاز، ارتفاع قيمة واردات بعض السلع أهمها واردات مصر من القمح والتي ارتفعت لتصل إلى 369.5 مليون دولار في شهر أبريل الماضي، ارتفاعا من 254 مليون دولار في نفس الشهر عام 2023 بنسبة زيادة تصل إلى 45.2٪.

وتضمنت القائمة أيضا واردات منتجات البترول والتي ارتفعت وارداتها بنسبة تصل إلى 32.5%، وواردات المواد الأولية من حديد أو صلب بنسبة تصل إلى 28.6%، الى جانب واردات مصر من الغاز الطبيعى بنسبة بلغت 30.7%.

واجمالا تراجعت الواردات المصرية بشكل طفيف في أبريل الماضي، حيث بلغت 5.97 مليار دولار، بينما كانت نحو 6.01 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق 2023، ويرجع ذلك إلى انخفاض قيمة واردات بعض السلع وأهمهـا لدائن بأشكالها الأولية بنسبة 11.4%، ثم واردات المواد الكيماوية عضوية وغير عضوية بنسبة 17.4% ، ثم واردات الأدوية ومحضرات صيدلة بنسبة 9.4%، وأخيرا الذرة بنسبة 33.1%.

وساعد تراجع الواردات المصرية في خفض قيمة العجز فى الميزان التجارى ليصل إلى 2.68 مليـار دولار في شهر أبريل الماضي، مقابل 2.75 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابـق بنسبـة انخفاض بلغت 2.5٪.