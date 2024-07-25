مصر للطيران تنقل فرق أهلي طرابلس والمدينة والسويحلي الليبية من روما لمعيتيقة

كتبت رحاب نبيل

نقلت مصر للطيران، أمس الأربعاء 3 فرق ليبية في الدوري الممتاز لكرة القدم علي متن الرحلة الخاصة رقم MS3971 بطائرة من طراز بوينج B737-800 من مطار روما إلي مطار معيتيقة بدولة ليبيا، وذلك عقب مشاركتهم ضمن الجولة الرابعة من منافسات دور سداسي التتويج بلقب الدوري الليبي لكرة القدم «دورينا» المقام في إيطاليا.

وأشادت الفرق الليبيبة أهلي طرابلس والمدينة والسويحلي بالسفر علي متن رحلات الناقل الوطني مصرللطيران ومستوي الخدمة المقدم علي الرحلة.

جدير بالذكر أن مصر للطيران نقلت أيضا هذا الشهر فرق عربية منها فريقي إتحاد جدة وأهلي جدة السعوديين، وفريق العين الإماراتي علي متن رحلات خاصة مما يعكس الثقة في إمكانيات مصر للطيران.