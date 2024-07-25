مشروبات طبيعية تساعد فى تنظيف الكلى.. تعرف عليها

كتب - حسام الشقويرى

الكلى هى أهم عضو فى الجسم يساعد على طرد السموم، حيث إنها تدعم الوظائف الحيوية، مثل تنظيم مستويات حمض البوليك فى الجسم، كما تقوم بتصفية النفايات وتحويلها إلى بول، وعندما يحتوى البول على الكالسيوم والأكسالات وحمض البوليك، تتكون البلورات وتتحول إلى حصوات، وتكوين هذه الحصوات مؤلم للغاية ويمكن أن يسد المسالك البولية مما قد يؤدى إلى مزيد من تلف الكلى، وفقا لما نشره موقع thehealthsite.

وتتطلب حصوات الكلى عناية طبية وأدوية مناسبة، ويمكن إزالتها بالجراحة أيضًا إذا لزم الأمر، ومع ذلك فإن العلاج المنزلى هو دائمًا ما نلجأ إليه فى البداية، وهناك عدة طرق يمكننا من خلالها علاج حصوات الكلى بشكل طبيعى.

عصير ليمون

أثبت عصير الليمون أنه مفيد جدًا فى التخلص من حصوات الكلى بشكل طبيعى، فيحتوي الليمون على السترات، وهو مكون أساسي يستخدم على نطاق واسع في علاج حصوات الكلى، ويُعتقد أن الليمون يمنع الكالسيوم من الارتباط وتكوين حصوات، وقد يساعدك شرب كوب من الماء مع عصير الليمون على التخلص من حصوات الكلى بسهولة.

شرب الكثير من الماء

الحفاظ على رطوبة الجسم مفتاح الحياة الصحية، ومن حيث الصحة العامة يعد الجفاف أحد أسباب تكوين حصوات الكلى، ويجب على الشخص المصاب بحصوات الكلى شرب 3 لترات من الماء يوميًا، حيث يساعد هذا فى تسريع عملية تمرير حصوات الكلى.

عصير الرمان

الرمان فاكهة غنية بمضادات الأكسدة وفيتامينات أساسية مثل حمض الفوليك وفيتامين سي ومعادن مثل المغنيسيوم والفوسفور والبوتاسيوم، وقد يكون لخصائصها المضادة للأكسدة والالتهابات تأثير علاجي على الكلى ويمكن أن تمنع تكوين حصوات الكلى.

عصير الكرفس

الكرفس هو غذاء غني بالعناصر الغذائية وغني بفيتامين ك، وهو غني بالبوتاسيوم ومضادات الأكسدة، ووفقًا للمعاهد الوطنية للصحة، فإن الكرفس له تأثير أكبر على تفتيت حصوات الكلى، امزج بعض سيقان الكرفس مع الماء وأضف عصير الليمون، زين المشروب بأوراق النعناع للحصول على تأثير منعش.

عصير الريحان

الريحان مليء بمضادات الأكسدة وخصائص مضادة للبكتيريا ومضادة للالتهابات، يمكن أن يكون أيضًا فعالًا في تقليل آلام حصوات الكلى، اغلى أوراق الريحان فى الماء وتناولها كل يوم، قد يساعد شرب شاى الريحان أيضًا.