اليوم السابع
Ads
الخميس، 25 يوليو 2024 02:29 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

محافظ السويس يعتمد التعريفة الجديدة لسيارات الأجرة للخطوط الداخلية والخارجية

الخميس، 25 يوليو 2024 02:10 م
محافظ السويس يعتمد التعريفة الجديدة لسيارات الأجرة للخطوط الداخلية والخارجية محافظ السويس جانب من الاجتماع
السويس - صبرى غانم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

اعتمد اللواء طارق حامد الشاذلي محافظ السويس، اليوم الخميس ، التسعيرة الجديدة لسيارات الأجرة على الخطوط الداخلية، والأقاليم بعد قرار لجنة تسعير المواد البترولية.


وكان المحافظ قد عقد اجتماعا باللجنة المشكلة من الدكتور عبد الله رمضان نائب المحافظ والأستاذ خالد سعداوي السكرتير العام للمحافظة والأستاذ أحمد وزيري السكرتير العام المساعد للمحافظة ومديري المرور والتموين ولجنة الإشراف على المواقف ومباحث التموين.


وأكد المحافظ علي اللجنة بضرورة المتابعة المستمرة للمواقف ومحطات الوقود للتاكيد علي الانتظام والالتزام بالتعريفة الجديدة ومنع أى استغلال للسائقين .. ومحاسبة المخالف  لأى قرارات خاصة بـ التعريفة الجديدة أو أسعار الوقود.

 

 

1000365417
التعريفة الجديدة لسيارات الأجرة بالسويس 

 

1000365419
التعريفة الجديدة لسيارات الأجرة بالسويس 

 







اسعار البنزين

رفع اسعار البنزين

اسعار الغاز

اسعار البنزين قبل وبعد

زياده اسعار البنزين

حقيقة ارتفاع أسعار البنزين اليوم

اسعار البنزين والجاز

اسعار الغاز الطبيعي

اسعار البنزين الان

اسعار البنزين قبل الزيادة

اسعار البنزين الجديده اليوم

اسعار البنزين والغاز

سعر الغاز الطبيعي

اسعار الغاز الطبيعي للسيارات

اسعار البنزين الجديدة

أسعار البنزين اليوم في مصر

اسعار البنزين والسولار الجديده

اليوم السابع بلس

اسعار المواصلات

زيادة اسعار المواصلات

تسعيرة المواصلات الجديدة

زيادة تعريفة المواصلات

اسعار المواصلات في مصر

قائمة أسعار المواصلات الجديدة




مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة