محافظ السويس يعتمد التعريفة الجديدة لسيارات الأجرة للخطوط الداخلية والخارجية

السويس - صبرى غانم

اعتمد اللواء طارق حامد الشاذلي محافظ السويس، اليوم الخميس ، التسعيرة الجديدة لسيارات الأجرة على الخطوط الداخلية، والأقاليم بعد قرار لجنة تسعير المواد البترولية.



وكان المحافظ قد عقد اجتماعا باللجنة المشكلة من الدكتور عبد الله رمضان نائب المحافظ والأستاذ خالد سعداوي السكرتير العام للمحافظة والأستاذ أحمد وزيري السكرتير العام المساعد للمحافظة ومديري المرور والتموين ولجنة الإشراف على المواقف ومباحث التموين.



وأكد المحافظ علي اللجنة بضرورة المتابعة المستمرة للمواقف ومحطات الوقود للتاكيد علي الانتظام والالتزام بالتعريفة الجديدة ومنع أى استغلال للسائقين .. ومحاسبة المخالف لأى قرارات خاصة بـ التعريفة الجديدة أو أسعار الوقود.



التعريفة الجديدة لسيارات الأجرة بالسويس