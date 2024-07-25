محافظ أسيوط يجرى جولة مفاجأة على المواقف ويتابع تنفيذ التعريفة الجديدة

أسيوط -هيثم البدرى

أجرى اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط، اليوم الخميس، جولة مفاجأة علي موقف نزلة عبد اللاه بمحافظة أسيوط لمتابعة التزام السائقين بتنفيذ تعريفة الأجرة الجديدة للمواصلات الداخلية والخارجية، وسيارات نقل الركاب السرفيس والتاكسي بالعداد داخل المحافظة وبين المراكز وذلك عقب صدور قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية أمس الأربعاء بزيادة سعر البنزين بمقدار 1.25جنيها لبنزين 80 و92 وسعر السولار بمقدار 1.5 جنيه للتر ليصبح سعر البيع في السوق المحلي 11.5 جنيه للتر، وزيادة أسعار البنزين بأنواعه عند 12.25 جنيه للتر البنزين 80 و13.75جنيه للتر البنزين 92 و15جنيه للتر البنزين 95 والكيروسين بـ 11.5 جنيه للتر والمازوت المورد لباقي الصناعات سعر طن المازوت 8500 جنيه/طن في حين تقرر تثبيت سعر المازوت المورد للكهرباء والصناعات الغذائية.

وشدد محافظ أسيوط على إلزام السائقين وأصحاب المركبات والسيارات بالتعريفة الجديدة مع تكليف إدارة المرور بأسيوط و إدارة المواقف بتكثيف الحملات على سيارات ومركبات نقل الركاب بمختلف مواقف المحافظة وبالميادين المختلفة لمتابعة التزام السائقين بالتعريفة الجديدة وعدم مخالفة خطوط السير وعدم استغلال المواطنين على أن يتم وضع ستيكر بقيمة التعريفة الجديدة على زجاج السيارة والتاكسى الأمامي والخلفي، بالإضافة إلى تركيب بانرات ولوحات إرشادية بالتعريفة الجديدة وأرقام الشكاوى وعقوبات المخالفين ويتم وضعها بجميع مواقف نقل الركاب بالمحافظة مؤكدا علي إتخاذ إجراءات وعقوبات رادعة ضد المخالفين.

وكانت محافظة أسيوط قد أقرت قرار بتعديل الأجرة المقررة لسيارات التاكسي لتصبح 11.5 جنيها والسيرفيس داخل مدينة أسيوط 3.75 جنيهاً و7 جنيهات لمدينة أسيوط الجديدة وسرفيس داخل مدينة أسيوط الجديدة 3.75 جنيهًا و 7 جنيهات لمدينة ناصر (الهضبة)، بالإضافة إلى زيادة الأجرة بين مدينة أسيوط ومراكزها لتصبح 18.5 جنيها لديروط و14 جنيها للقوصية و8 جنيهات لمنفلوط و8 جنيهات لأبوتيج و11.5جنيهات لصدفا و14 جنيها للغنايم و8 جنيهات لساحل سليم و11.5 جنيهات للبدارى و6.50 جنيهًا لأبنوب و3.50 جنيها للفتح.

أما تعريفة الأجرة المقررة بين محافظة أسيوط والمحافظات الأخرى فأصبحت 163.5 جنيهاً لمحافظة القاهرة و26.5 جنيهاً لملوي و37.50 جنيهاً للمنيا و14 جنيهاً لطما و21 جنيهاً لطهطا و35 جنيهاً لسوهاج و57.5 جنيهاً للبلينا و55.75 جنيهاً لجرجا و57.5 جنيهًا لدار السلام و65 جنيهاً للوادي الجديد و71.5 جنيهاً لنجع حمادي و80 جنيهاً لقنا و148.5 جنيهاً للغردقة.