محافظ أسوان يعتمد تعريفة الأجرة الجديدة للمواصلات الداخلية والخارجية

أسوان- صلاح المسن

اعتمد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان، اليوم الخميس، تعديل تعريفة الأجرة للمواصلات الداخلية والخارجية وسيارات نقل الركاب السرفيس والتاكسى بالعداد داخل المحافظة وبين المراكز وزيادتها بنسبة تتراوح ما بين 10 % إلى 15% .

وشدد على أنه تم التنسيق مع المحافظات المجاورة بالأقصر وقنا والبحر الأحمر لتحديد التعريفة الجديدة من وإلى أسوان ، وتم طباعة التعريفة على لوحات توضيحية بكافة المواقف بمختلف المراكز والمدن لتعريف المواطنين بها على الوجه الأكمل .

وناشد الدكتور إسماعيل كمال المواطنين بالإبلاغ عن أى مغالاة من سائقى سيارات السيرفيس على أرقام مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة 01278655167، و01091565955 ، حيث أن المركز وغرف العمليات الفرعية بالوحدات المحلية جاهزة ومنعقدة بشكل دائم للتفاعل مع أى شكاوى جماهيرية .

الجدير بالذكر بأن الأسعار الجديدة للمنتجات البترولية شملت زيادة سعر البنزين بمقدار 1.25 جنيها لبنزين 80 و 92 ، وسعر السولار بمقدار 1.5 جنيه للتر ليصبح سعر البيع فى السوق المحلى 11.5 جنيه للتر، وزيادة أسعار البنزين بأنواعه عند 12.25 جنيه للتر البنزين 80 و13.75جنيه للتر البنزين 92 و15جنيه للتر البنزين 95 والكيروسين بـ 11.5 جنيه للتر والمازوت المورد لباقى الصناعات سعر طن المازوت 8500 جنيه / طن .

فى حين تقرر تثبيت سعر المازوت المورد للكهرباء والصناعات الغذائية وذلك اعتبارا من الساعة السادسة صباح اليوم الخميس، وذلك بعد مراجعة المعادلة السعرية وتنفيذ آلية تطبيق التسعير التلقائى فى ضوء زيادة الأسعار العالمية للزيت الخام والمنتجات البترولية وسعر صرف الجنيه أمام الدولار.



تعريفة الأجرة الجديدة للمواصلات الداخلية والخارجية بأسوان (1)



تعريفة الأجرة الجديدة للمواصلات الداخلية والخارجية بأسوان (2)



تعريفة الأجرة الجديدة للمواصلات الداخلية والخارجية بأسوان (3)



تعريفة الأجرة الجديدة للمواصلات الداخلية والخارجية بأسوان (4)



تعريفة الأجرة الجديدة للمواصلات الداخلية والخارجية بأسوان (5)



تعريفة الأجرة الجديدة للمواصلات الداخلية والخارجية بأسوان (6)



تعريفة الأجرة الجديدة للمواصلات الداخلية والخارجية بأسوان (7)



تعريفة الأجرة الجديدة للمواصلات الداخلية والخارجية بأسوان (8)