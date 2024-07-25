اليوم السابع
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محافظة الجيزة تعدل تعريفة السرفيس والنقل الجماعى الداخلى والخارجى.. تفاصيل

الخميس، 25 يوليو 2024 01:39 م
محافظة الجيزة تعدل تعريفة السرفيس والنقل الجماعى الداخلى والخارجى.. تفاصيل موقف سرفيس البوهي بالجيزة
كتبت - مرام محمد

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اعتمد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة التعريفة الجديدة لسيارات السرفيس والنقل الجماعي الداخلية والخارجية، والتي يتم تطبيقها اعتبارًا من اليوم الخميس وطبقًا للجداول المرفقة، وذلك في ضوء قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بوزارة البترول بتحريك أسعار المنتجات البترولية.
 
وأوضح المهندس عادل النجار أن اللجنة التي تم تشكيلها لـ تعديل تعريفة الركوب وضعت في اعتبارها مسافة كل خط سير وعدد الرحلات تحقيقًا للعدالة، مشيرًا إلى أن اللجنة استقرت على زيادة تعريفة تحديد أجرة السرفيس والمركبات طبقًا للزيادة الجديدة بمعدل يتراوح ما بين 10 إلى 15 %. 
 
وأشار إلى أنه تم تنسيق تعريفات خطوط السير لسيارات السرفيس الخارجية (الأقاليم) مع المحافظات المجاورة وغيرها من المحافظات التي ترتبط مع محافظة الجيزة بخطوط سير لسيارات الأقاليم لضمان توحيد التعريفة.
 
وكلف محافظ الجيزة جهاز السرفيس والأحياء والمراكز بطباعة ملصقات وبانرات بالتعريفة الجديدة والالتزام بنشرها بالمواقف وتعليقها في مكان واضح للمواطنين والسائقين. 
 
وشدد على ضرورة التأكد من وضع الملصق الخاص بـ سيارات السرفيس والنقل الجماعي والمتضمن خط السير والأجرة المقررة وفقًا للزيادات الجديدة لعدم قيام قائدى السيارات بزيادة تعريفة الركوب بصورة منفردة أو تقسيم خطوط السير.
 
ووجه محافظ الجيزة الأجهزة المعنية من جهاز السرفيس وإدارة المرور ورؤساء الأحياء والمراكز ومسؤولي التموين، بالرقابة والمتابعة على مدار الساعة للتأكد من الإلتزام بالتعريفة الجديدة وعدم استغلال المواطنين. 
 
مشددًا على الحسم في تطبيق التسعيرة الجديدة التي تم اعتمادها، وتوقيع غرامات فورية ورادعة وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين.
وأكد محافظ الجيزة أن غرفة العمليات الرئيسة بالمحافظة منعقدة على مدار الساعة بحضور جميع الجهات المعنية معلنًا أرقام الطوارئ التالية لاستقبال أي بلاغات تخص التسعيرة الجديدة: 
 
على الخطوط التالية 35855722- 35863004 - 35869193- 35869371، وكذلك الخط الساخن 114 وخدمة واتساب على أرقام 01152860444 – 01016050453 .
 
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تعريفة خطوط السرفيس والنقل الجماعى الجديدة بالجيزة

تعريفة خطوط السرفيس والنقل الجماعى الجديدة بالجيزة (1)
تعريفة خطوط السرفيس والنقل الجماعى الجديدة بالجيزة (1)

تعريفة خطوط السرفيس والنقل الجماعى الجديدة بالجيزة (2)
تعريفة خطوط السرفيس والنقل الجماعى الجديدة بالجيزة (2)

تعريفة خطوط السرفيس والنقل الجماعى الجديدة بالجيزة (3)
تعريفة خطوط السرفيس والنقل الجماعى الجديدة بالجيزة (3)

تعريفة خطوط السرفيس والنقل الجماعى الجديدة بالجيزة (5)
تعريفة خطوط السرفيس والنقل الجماعى الجديدة بالجيزة (5)

تعريفة خطوط السرفيس والنقل الجماعى الجديدة بالجيزة (6)
تعريفة خطوط السرفيس والنقل الجماعى الجديدة بالجيزة (6)

تعريفة خطوط السرفيس والنقل الجماعى الجديدة بالجيزة (7)
تعريفة خطوط السرفيس والنقل الجماعى الجديدة بالجيزة (7)

تعريفة خطوط السرفيس والنقل الجماعى الجديدة بالجيزة (8)
تعريفة خطوط السرفيس والنقل الجماعى الجديدة بالجيزة (8)

 

 






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التعريفة الجديدة



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