محافظ المنيا يعتمد تعريفة الركوب الجديدة لسيارات النقل الجماعى والسرفيس

المنيا ــ حسن عبد الغفار

اعتمد اللواء عماد كدوانى محافظ المنيا تعريفة ركوب جديدة لسيارات النقل الجماعي والسرفيس، سواء لخطوط السرفيس الداخلي أو الربط مع المحافظات والأقاليم مع انتظام سير العمل داخل جميع المواقف على مستوى مراكز ومدن محافظة المنيا، بالإضافة إلى رفع تسعيرة أجرة التاكسي بنسبة تقارب 10 %، جاء ذلك عقب قرار اللجنة العليا للمنتجات البترولية بتحريك أسعار الوقود، حيث تقرر زيادة تعريفة الركوب على خطوط سير السرفيس والتاكسي وسيارات الأجرة العاملة على الخطوط الداخلية والخارجية بين مراكز المحافظة، والمحافظات، فيما تم زيادة تعريفة أجرة سيارات السرفيس داخل مدينة المنيا إلى 3 جنيهات، والتاكسي داخل المدينة 12 جنيها، والتاكسي شرق النيل 18 جنيها.

وصرح المحافظ، أنه عقب الإعلان عن قرار لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية قرارها بزيادة سعر البنزين والسولار، تم عقد اجتماع مع مسؤولي الجهات والأجهزة التنفيذية المعنية من المرور والمواقف والتموين ومباحث التموين لمتابعة تنفيذ آليات تطبيق التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، حيث جرى تعديل سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة اعتبارا من اليوم الخميس25 يوليو الجاري، لتصبح كالآتي:12,25 جنيه للتر البنزين 80، و13,75 جنيه للتر البنزين 92، و15 جنيه للتر البنزين 95، لتقليل الفجوة السعرية بين تكلفة توفير البنزين وسعر بيعه في السوق المحلية، كما قررت اللجنة زيادة سعر السولار من 10 جنيهات إلى11,5 جنيه للتر.

ووجه المحافظ بتكثيف حملات الرقابة المشتركة بين مديرية التموين، وإدارة المواقف الموحدة بالمحافظة، وإدارة المرور ومباحث المرور لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد أي مخالفة أو محاولة لرفع قيمة تعريفة الركوب عن الحد المقرر أو أي محاولة لاستغلال المواطنين، مع التشديد على إعلان قائمة التعريفة الجديدة للأجرة بجميع المواقف، ووضع الملصقات على السيارات محدد عليها خط السير وتعريفة الأجرة المحددة.

وناشد اللواء كدوانى محافظ المنيا المواطنين، بالتواصل الفوري على رقم هاتف 2342200 086 - 2320001 086 لغرفة عمليات محافظة المنيا الرئيسية التي تقوم بدورها بالمتابعة المستمرة على مدار اليوم مع غرف العمليات الفرعية في المراكز والمدن حال زيادة تعريفة الركوب عن القائمة المحددة لجميع الخطوط الداخلية والخارجية، على مدار 24 ساعة.



تعريفة الركوب الجديدة فى المنيا (1)



تعريفة الركوب الجديدة فى المنيا (2)



تعريفة الركوب الجديدة فى المنيا (3)



تعريفة الركوب الجديدة فى المنيا (4)



تعريفة الركوب الجديدة فى المنيا (5)



تعريفة الركوب الجديدة فى المنيا (6)



تعريفة الركوب الجديدة فى المنيا (7)



تعريفة الركوب الجديدة فى المنيا (8)



تعريفة الركوب الجديدة فى المنيا (9)



تعريفة الركوب الجديدة فى المنيا (10)



تعريفة الركوب الجديدة فى المنيا (11)



تعريفة الركوب الجديدة فى المنيا (12)



تعريفة الركوب الجديدة فى المنيا (13)



تعريفة الركوب الجديدة فى المنيا (14)



تعريفة الركوب الجديدة فى المنيا (15)