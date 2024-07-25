اليوم السابع
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تعرف على تعريفة المواصلات الجديدة من الفيوم للقاهرة

الخميس، 25 يوليو 2024 01:41 م
تعرف على تعريفة المواصلات الجديدة من الفيوم للقاهرة موقف سيارات
الفيوم رباب الجالي

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أعلنت محافظة الفيوم تعريفة الركوب الجديدة لخطوط سير السرفيس والتاكسي وسيارات الأجرة العاملة على الخطوط الداخلية والخارجية بين مراكز المحافظة، والمحافظات الأخرى، وذلك بعد إعلان لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، تحريك أسعار البنزين والسولار، بدءاً من صباح اليوم الخميس 25 يوليو.


وتم رفع تعريفة الركوب من الفيوم الي موقف المرج لتكون بقيمة 35 جنيه ونصف، والفيوم / عبود 35 جنيه ونصف، وأبشواي المرج 38 جنيه، يوسف الصديق / المرج 39 جنيه، ويوسف الصديق / عبود 39 جنيه، والفيوم/ السلام والعاشر 41 جنيه، والفيوم: عين حلوان 41 جنيه ونصف ، وطامية عين حلوان 38 جنيه ونصف، وسنورس/ عين حلوان 38 جنيه ونصف .

تعريفة المواصلات الجديدة من الفيوم للقاهرة
تعريفة المواصلات الجديدة من الفيوم للقاهرة


وكانت  قررت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، زيادة أسعار البنزين والسولار، وذلك اعتباراً من الساعة السادسة صباح اليوم الخميس الموافق 25 يوليو، حيث تم تعديل سعر بيع منتجات البنزين لتصبح 12.25 جنيهاً لسعر لتر بنزين 80، و13.75 جنيهاً لسعر لتر بنزين 92، و15 جنيهاً لسعر لتر بنزين 95، فيما ارتفع سعر لتر السولار إلى 11.5 جنيهاً بدلاً من 10 جنيهات.


ويأتي قرار اللجنة انطلاقًا من التزامها بما تم الإعلان عنه منذ يوليو 2019 بتطبيق آلية التسعير التلقائى على بعض المنتجات البترولية، حيث تستهدف الآلية تعديل أسعار بيع المنتجات فى السوق المحلى ارتفاعاً أو انخفاضاً كل ثلاثة أشهر، وفقاً للتطور الذى يحدث لأهم عاملين مؤثرين فى تكلفة إتاحة وبيع هذه المنتجات فى السوق المحلى، وهما السعر العالمي لبرميل خام برنت، وتغير سعر الدولار أمام الجنيه، بخلاف الأعباء والتكاليف الأخرى الثابتة.







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